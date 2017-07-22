Три белоруски вышли в финал чемпионата Европы по современному пятиборью 3 22.07.2017, 11:00

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Анастасия Прокопенко

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На чемпионате Европы по современному пятиборью в Минске сегодня определятся призеры в женских состязаниях.

Среди 36 финалисток за награды спорят и 3 белорусские спортсменки - Татьяна Халдоба (14-й результат в квалификации; 994 очка), Анастасия Прокопенко (19; 992) и Ольга Силкина (24: 991), сообщает БелТА.

Лучший результат в квалификационных соревнованиях показала венгерская пятиборка Шаролта Ковач, набравшая в сумме 1 009 очков.

В мужском финале, который пройдет в воскресенье, 23 июля, Беларусь представят 4 атлета: Николай Гаяновский (10; 1 106), Илья Полозков (19; 1 102), Павел Тихонов (25; 1 101), Кирилл Касьяник (32; 1 098).

Лучшим в в квалификации был россиянин Кирилл Беляков, у которого 1 123 балла.

Пока в медальной копилке белорусов одна награда - бронза женской эстафеты, которую завоевали Екатерина Орел и Татьяна Халдоба. Первыми здесь были немки Лена Шенеборн и Анника Шлеу, второе место заняли российские спортсменки Анна Буряк и Алисэ Фахрутдинова.

В мужской эстафете белорусы Александр Повпе и Николай Гаяновский заняли шестое место. Золото завоевали чехи Ондрей Поливка и Мартин Билко, серебро у французов Александра Энрара и Симона Кассе, бронзовыми призерами стали братья Патрик и Марвин Доге из Германии.