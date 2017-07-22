Как дожить до 120 лет 5 22.07.2017, 11:49

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Простые советы, которые помогут увидеть вам правнуков.

Ольга Шестова, кандидат биологических наук, автор книги «Возраст. Преимущества, парадоксы и решения», раскрыла на Радио «Комсомольская правда» секреты долголетия и рассказала, как дожить до 100-120 лет

«Питаемся лучше родителей»

- Ольга, каковы первые признаки старения - до морщин?

- Когда ты говоришь: я уже старый. Тебя зовут покататься на велосипеде, а ты отвечаешь: куда уж мне, не тот вес, не тот возраст. Вот это первый признак старения.

При этом сейчас возрастные границы очень сдвинулись. Если раньше была старушка в 40 лет, сейчас по нормам ВОЗ до 44 лет - молодость. Зрелость - до 59 лет. Пожилой возраст - до 74, потом старческий, а после 90 - долгожители.

- Как наука объясняет, почему я выгляжу моложе, чем моя мама в том же возрасте?

- Наука не противоречит здравому смыслу. Во-первых, мы живем дольше, потому что стали более доступны достижения медицины. Первым моим местом работы был Всесоюзный гематологический научный центр. Тогда, лет 30 назад, от лейкоза могли выжить только 35% людей, сейчас - 85%.

Во-вторых, мы стали лучше питаться. Говорят, что воздух плохой, экология, ГМО. Это все болтовня, плюсов больше, чем минусов. Качество продуктов растет. Например, мы пользуемся более чистой водой, чем наши предки. Плюс достижения косметологии. Наши бабушки часто работали на солнце, приобретали морщинки, пигментные пятна. А мы теперь умные: шляпку надели, кремом солнцезащитным помазались.

- Говорят, человек должен жить до 120 лет. Почему специалисты выбрали эту цифру?

- Мы подчиняемся общим физиологическим законам. Берем животных нашего класса: обезьян, дельфинов, слонов. Смотрим возраст, когда они достигают половозрелости, и смотрим среднюю продолжительность жизни. Берем возраст человека, когда он достигает половозрелости. Умножаем на средний коэффициент продолжительности жизни в классе млекопитающих и получаем 120 - 150 лет - в зависимости от расчетов.

Старят не гены, а привычки

- Из-за чего мы все-таки старимся?

- Хронологический возраст, который записан в паспорте, это не то же самое, что биологический. Есть исследования, которые доказывают, что первый может отличаться от второго на 10 - 20 лет. 38-летнему может оказаться и 28, и 60. От генетики кое-что зависит, от внешних факторов тоже, но больше всего зависит от привычек, от образа жизни.

Больше прислушивайтесь к себе. Например, не хочется есть утром. Ну и не впихивайте в себя.

- Но ведь постоянно идут разговоры, что сахар - яд, соль - яд, хлеб... Что делать?

- В разные периоды времени разные продукты назначались самыми вредоносными. Но истина в том, что нет абсолютно вредных и абсолютно полезных продуктов. Все хорошо в меру. Есть хорошее понятие - интуитивное питание. Организм всегда с нами разговаривает. Просто мы не всегда слушаем. Я всегда говорю: не страшно, что человек поел, когда голоден, гораздо хуже, что он ест не когда голоден, а когда устал, расстроен, за компанию или чтобы маму не обидеть.

Не пить, не курить, не сидеть!

- Может ли человек оздоровиться, если он до 40 лет пил, курил, потом вдруг обуяла его охота стать долгожителем и он резко завязал?

- 40 лет - это граница. До сорока нам могут проститься нехорошие привычки. После - уже нет. 40 лет - прекрасный возраст, чтобы задуматься об образе жизни и начать избавляться от всего вредного. Причем многие вредные вещи за собой мы не замечаем. Например, долгое сидение на одном месте. Если мы ведем здоровый образ жизни, ходим в зал или гуляем каждый день, мы выполняем рекомендацию двигаться 150 минут в неделю. Но согласно последним исследованиям этого недостаточно! Доказано: если человек двигается 150 минут в неделю, а все остальное время сидит, то это опасно для здоровья.

Вообще люди в этом плане делятся на две большие группы. Те, кто сидит меньше 6 часов, и те, кто сидит больше 8 часов в день. Это не значит, что мы не можем работать в офисе 8 - 10 часов. Вставайте из-за стола каждые 50 минут и 10 минут гуляйте, например, до туалета. Это просто, а привычку вредную вы изживете. Приведу факт: те, кто сидит не более 6 часов в день и двигается каждый час 5 - 10 минут, имеют шанс прожить на 5 лет дольше, чем те, кто сидит 8 часов и более совсем без движения. Более того, если у вас нормальный или чуть-чуть превышен индекс массы тела, то 5-летняя прибавка увеличится до 7 лет.

О пользе любви

- Расскажите о гарвардском исследовании, которое проводилось в течение 75 лет.

- Взяли людей из разных слоев: студентов самых известных вузов Америки, из обеспеченных семей, имеющих хороший доступ к медицине, а также обыкновенных людей, со средним и ниже среднего достатком. Одни были более здоровые, другие - менее. Ученые измеряли множество разных показателей. И на протяжении 75 лет смотрели, как у людей меняется здоровье. Действительно ли оно зависит от количества денег, женщин, отпусков и т. д.? Обнаружилась удивительная вещь. Наибольший процент долгожителей оказался среди людей, которые имели хорошую семью и теплые отношения с друзьями. Некоторые жили одиноко, но они все равно имели рядом двух-трех близких людей. И это оказалось решающим фактором в плане долголетия и здоровья! Этот факт поразил весь медицинский мир. Любовь близких буквально спасает от деменций, от болезни Альцгеймера, Паркинсона, от ожирения, диабета. То есть все эти болезни могут у человека быть, но к смерти не ведут. Человек поддерживает свое здоровье и живет дольше.

- У вас в книге приводится список людей, которые дожили до 116 лет. Из них всего 1 мужчина на 15 женщин...

- Женский пол - главный фактор долголетия. Объяснить это просто. У любого человека есть половые хромосомы. У мужчин и женщин все хромосомы одинаковые, а одна параотличается. У женщины это ХХ, а у мужчины - XY. То есть у одного крестика, грубо говоря, не хватает ножки. У мужчин этого материала генетического нет, то есть он более уязвим. Это дает ему некоторые преимущества в борьбе за выживание, а вот в долголетии преимуществ нет.

- А что делать мужчине, если он хочет прожить до 120 лет?

- «Прилепиться» к женщине. У вас, наверное, есть знакомые пожилые пары, которые живут вместе, они прислонились друг к другу и идут по жизни. В браке мужчина имеет шансы прожить дольше, чем в одиночестве. У женщин наоборот, в браке статистически продолжительность жизни меньше, чем если оставаться одной. Брак все уравновешивает. Если они счастливы вместе, то женщина дарит мужчине часть своих лет...

- Но ведь есть еще онкология.

- Да, это плата за наше долголетие. Как французы говорят, «у каждого будет свой рак, но только не каждый до него доживет». Но если человек после 40 лет изменил свои привычки, то 80% случаев рака можно предотвратить. Так что 80% нашего здоровья зависит от нас и всего где-то 15 - 20% - от медицины.

Научиться жить для себя

- Почему мужчины у нас в стране так рано умирают? Как-то их выкашивает после 60.

- Есть такая «теория полезных бабушек» - академика, биохимика Скулачева. Если человек чувствует себя полезным, то он живет дольше. Почему у женщины менопауза? Гинекологи сходятся во мнении: для того чтобы дать ей возможность ухаживать за внуками, чтобы она не отвлекалась на собственные физиологические перепады. У мужчин ярко выраженного климакса нет, у них такое тихое затухание. Он не успевает перестроить себя - примкнуть к внукам, к семье.

- А в Европе мужчины долго живут! Они внуками там не особо занимаются, а путешествуют. Может быть, из-за этого?

- Там люди больше держатся друг за друга. Наверное, многие за границей видели компании старичков, некоторые даже на инвалидных колясках. Все дружно куда-то едут, на самолет садятся. У нас условия жизни, материальное положение не всем позволяют так жить. Это угнетает, влияет на иммунную систему. Ну и дальше, к сожалению, каскад заболеваний, которые приводят к закономерному концу.

- И нет привычки жить для себя...

- Да. У нас ведь какая самая страшная страшилка? Лежать пластом, никто тебе стакан воды не подаст, и ходить под себя. Европейцы об этом не беспокоятся. Они думают о том, как заработать побольше, чтобы хватило денег на сиделку. Но при этом будут правильно питаться, много двигаться, развлекаться, дружить - чтобы не попасть в такое положение, когда нужна сиделка.

Да, у многих из нас нет возможностей путешествовать. Но любить семью и друзей мы все можем себе позволить!

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На пенсии - в стюардессы

Когда наступает возраст счастья

- Парадоксы возраста заключаются в том, что с годами, как ни странно, человек становится счастливее. Некоторые думают, что самое счастливое время - 18 лет. Но забывают, что юность - это огромное количество проблем, причем на фоне гормонального взрыва.

То, что сейчас называют «третий возраст», то есть 50, - это вторые 25. В это время у тебя социально и физиологически все решено. Дети выросли, от первичной программы, которая у нас у всех в голове: образование, семья, карьера, работа, - ты в принципе уже свободен и можешь заниматься тем, чего действительно хочешь. Я знаю пример, когда женщина после 80 начала карьеру стюардессы. Это только у нас есть ограничения по возрасту, а в мире - нет. Некоторые начинают прыгать с парашютом после 80 лет, демонстрировать одежду.

Главное - себя не ограничивать. Ограничитель существует только в нашем сознании. Это и физиологически так, но психологически мы до этого пока еще не доросли. Раньше как было: женщина вышла на пенсию, и что она делает? Вяжет внукам носки, может быть, в огороде копается, печет пирожки. Сейчас 50 - 60-летняя - это молодая женщина, которая ухаживает за собой, живет личной жизнью. Может себе позволить!