Белорусские НПЗ закрываются на ремонт 22.07.2017, 12:02

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Белорусские нефтеперерабатывающие заводы готовятся к проведению ремонтных сессий.

Об этом сообщает концерн "Белнефтехим".

"В рамках подготовки к остановочным ремонтам на белорусских нефтеперерабатывающих предприятиях председатель концерна "Белнефтехим" Игорь Ляшенко провел производственное совещание, посвященное ключевым моментам предстоящей ремонтной сессии", - проинформировали в пресс-службе концерна.

По данным ведомства, в ОАО "Нафтан" к ремонту готовятся 17 установок (секций, блоков). Срок их ремонта в основном совпадает со сроком ремонта установки АВТ-6 (с 9 августа по 17 сентября 2017 года).

В ОАО "Мозырский НПЗ" запланирован ремонт 22 установок (секций, блоков). Работа будет проводиться с 17 сентября по 31 октября 2017 года.

В концерне также сообщили, что вся необходимая проектно-сметная документация уже разработана. В основном подготовлены к ремонту необходимые оборудование, материалы и инструменты. В ОАО "Мозырский НПЗ" заключены все договоры с подрядчиками на привлечение для работ 1 279 человек. К ремонтным работам в ОАО "Нафтан" будет привлечено 1 376 человек.