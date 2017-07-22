Стивен Хокинг предложил людям мигрировать с Земли 2 22.07.2017, 12:29

Известный учёный сравнил освоение космоса с открытием Американского материка Колумбом.

Известный британский ученый-физик Стивен Хокинг заявил, что в ближайшие 30 лет человечеству необходимо начинать иммиграцию с Земли. Он предложил для начала основать базу на Луне, пишет u-news.com.ua.

"Я уверен, что люди должны покинуть Землю. Она становится слишком мала для нас, наши физические ресурсы истощаются тревожными темпами", — сказал Хокинг в ходе своего выступления в рамках Международного фестиваля науки и искусств Starmus IV, проходившем в Норвегии.

Ученый добавил, что жизни на Земле угрожает целый ряд факторов, начиная с глобального потепления и заканчивая угрозой падения астероида. Хокинг подчеркнул, что такое развитие событий является естественным для человечества. Он сравнил освоение космоса с открытием Америки Христофором Колумбом.