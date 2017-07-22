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Кох о скандале с Siemens: У кого-то есть иллюзии относительно цены слова Путина?

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  • 22.07.2017, 12:33
Альфред Кох
Фото: Гордон

Президент России игнорирует подписанные договора, которые перестали его устраивать.

Такое мнение высказал бывший вице-премьер РФ Альфред Кох в Facebook.

Так он прокомментировал сообщение немецких СМИ, что во время встречи в Москве с министром экономики и энергетики Германии Зигмаром Габриэлем в сентябре 2016 года Путин лично пообещал, что четыре газовые турбины компании Siemens не будут использоваться в Крыму.

"Путин лично (!) обещал проследить, чтобы турбины Siemens не попали в Крым! Теперь еще остались хоть у кого-то иллюзии относительно цены его словам? У Путина это называется "суверенитет". То есть если данное ранее обещание стало невыгодно исполнять, то оно не исполняется. И никто ему не указ! Он это открытым текстом говорит! И какой смысл с ним хоть о чем-то говорить?" – отметил Кох.

Он добавил, что невыполнение договоров является регулярной практикой российского президента.

"Если что-то ему выгодно, то он и так будет это делать, без всяких договоров. А если невыгодно, то он запросто откажется выполнять даже подписанный договор. Как это случилось с Будапештским меморандумом и договором о пролонгации аренды Севастополя", – подчеркнул экс-вице-премьер.


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