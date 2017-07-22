Болт в юбилейный раз выбежал из 10 секунд на стометровке 22.07.2017, 12:48

Ямайский спринтер выиграл последний забег в своей карьере этапе Бриллиантовой лиги.

Восьмикратный олимпийский чемпион ямаец Усейн Болт одержал победу на этапе Бриллиантовой лиги в Монако.

В Монако Болт показал свой лучший результат в сезоне – 9,95 секунды – и одержал победу. Отметим, что в 50-й раз в карьере ямаец пробежал 100 метров меньше, чем за 10 секунд.

Для ямайского спринтера это был последний старт в рамках этого турнира, поскольку после чемпионата мира в Лондоне Болт завершит карьеру.