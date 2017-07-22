Украина придумала замену визовому режиму с Россией 1 22.07.2017, 13:10

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Ввод биометрического контроля на границе, значительно усилит возможности для борьбы с терроризмом.

В Украине отложили идею визового режима с Россией и решили по-другому контролировать въезд граждан РФ на территорию государства – с помощью биометрических данных и специального реестра россиян. Будет ли это решение иметь политические последствия и как может ответить Москва, разбирался "Апостроф".

Реестр еще не готов

Совет национальной безопасности и обороны под председательством президента Петра Порошенко решил усилить контроль над пересечением государственной границы и пребыванием граждан других государств на территории Украины. "Мы вводим биометрический контроль для всех граждан, которые пересекают украинскую границу. Это значительно усилит возможности для борьбы с терроризмом", - заявил президент.

По новым правилам украинские пограничники будут снимать с иностранцев, въезжающих в страну, биометрические данные, в том числе отпечатки пальцев. Отдельные условия въезда планируется ввести для граждан РФ. По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, будет создан специальный реестр, куда будут вноситься данные о всех въезжающих на территорию Украины россиянах. "Гражданин РФ, желающий прибыть на территорию Украины, должен заранее зарегистрироваться и предоставить Министерству иностранных дел необходимые данные", - пояснил Турчинов.

Всех граждан Российской Федерации, которые уже находятся на территории Украины, обязуют зарегистрироваться по месту их временного пребывания, а также подавать информацию о передвижении по Украине. Новые правила пересечения государственной границы должны заработать уже с 1 января 2018 года. На их реализацию пообещали выделить 600 млн гривен – 300 млн грн на техническое обеспечение процесса и еще столько же на обустройство границы.

В Госпогранслужбе сообщили, что решения о выделении им 300 млн грн уже приняты. "Решение СНБО, однозначно, будет выполнено. Мы уже имеем определенный опыт работы с биометрическими данными, это готовилось в рамках безвиза, мы наши пункты пропуска уже оснастили оборудованием для работы, в том числе, с биометрическими данными. Но сейчас речь идет о другом уровне этого оборудования. Мы работали с паспортами и с возможностью снятия отпечатков пальцев, но это минимальный объем информации. Сейчас нам нужна более серьезная аппаратура, которая позволяет снимать информацию на другом уровне, кроме того, мы говорим еще и о сборе этой информации, анализе, обработке и интеграции нашей системы с системами других правоохранительных органов, которым эта информация также потребуется", - рассказал пресс-секретарь ведомства Олег Слободян.

По его словам, пограничники должны обновить 157 пунктов пропуска, в числе которых железнодорожные, авиационные и морские.

В то же время в ведомстве пока не знают, как будет выглядеть электронный реестр россиян в Украине. "Если говорить о системе предварительной регистрации для россиян, то Государственная пограничная служба выступает пользователем информации, потому что мы, скорее всего, будем получать уже по факту ту информацию, которую граждане РФ внесли на ресурс, который будет для этого создан. Где он будет создан, и каким образом будет происходить процесс, еще надо решить. Эта система является элементом системы контроля пребывания иностранцев на территории Украины, это масштабная система, к которой приобщены ресурсы Национальной полиции, Государственной миграционной службы и даже МИД. Это все еще обсуждается", - прокомментировал Слободян.

Чего ждать в ответ

По мнению замглавы фракции "Народный фронт", народного депутата Юрия Березы, решение внедрить контроль на границе – своевременное. "На сегодня Украина в той же ситуации, в какой, например, находится Израиль. И Израиль предпринимает определенные шаги для того, чтобы спасти своих граждан, и Украина должна делать то же самое для того, чтобы обезопасить жизни украинских граждан. Я бы от России отгородился большой китайской стеной, эта стена может быть бетонная, может быть дипломатическая, может быть философская, но она должна разделять нас идеологически. Здесь только вопрос, что, возможно, на территории Белгородской и Ростовской областей достаточно рано строить стену. Вот когда мы их заберем, выйдем на границу с Чечней и Грузией, тогда там строить будем", - заявил депутат.

Аналитик Украинского института будущего Игорь Тышкевич уверен, что в нынешних условиях учет граждан Российской Федерации, которые пересекают границу Украины, просто необходим. "Это решение назрело давно, и, в отличие от введения визового режима, такие вещи, как реестр, режим пропуска по биометрическим паспортам или сбор биометрических данных, регулируются подзаконными актами, то есть это не требует изменения в законодательстве. Тут вопрос инфраструктуры, чтобы было кому собирать и как хранить эти данные", - считает эксперт.

В России уже обещали ответные меры на ужесточение контроля на украинской границе, которое в Москве восприняли как введение визового режима. "Это, по сути дела, установление визового режима между нашими странами, и его "упаковка" принципиального значения не имеет", - заявил первый замглавы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Тышкевич прогнозирует, что ответные меры будут не очень строгими. "Достаточное количество заробитчан работает в России, и я не думаю, что для этих людей будут проблемы. Потому что та же самая Россия заинтересована в наличии этих людей на своей территории, поскольку они являются носителями идей "русского мира", они там подвержены информационному влиянию и, возвращаясь на родину, просто транслируют те же тезисы, которые им вложила в голову российская пропаганда", - считает он.

Более того, по его мнению, в случае симметричных ответных мер со стороны РФ Украина руками Кремля сможет решить определенные проблемы. "Например, имея биометрический паспорт, часть людей, возможно, переориентируется на менее проблемные направления – Польша, Чехия, Словакия, а не будут ехать в РФ", - пояснил аналитик.

Политолог Андрей Золотарев уверен, что Россия примет аналогичные меры по отношению к украинцам уже в 2018 году.

"С точки зрения безопасности, противодействия терроризму, это вполне правомерная мера, в контексте с остальными шагами остается совершенно определенный политический привкус. Спустя некоторое время, я думаю, это будет, скорее, уже в 2018 году, Россия примет аналогичные меры в отношении украинских граждан. Там и без того достаточно жестко работающая федеральная миграционная служба, но правовой режим для украинских граждан, возможно, будет еще ужесточен", - рассказал Золотарев.

По мнению эксперта, власть пошла на такой шаг, поскольку украинское общество не поддерживает введение визового режима с Россией. "Отталкивались, все-таки, от того, что идею введения визового режима не поддерживает большинство украинских граждан, точнее 51% негативно высказываются, решили просто сделать нечто подобное, но только несколько видоизменив", - подытожил политолог.