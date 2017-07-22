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Анархисты вывесили баннер «Свободу Полиенко» на минском мосту   

  • 22.07.2017, 13:33
Дмитрий Полиенко

В знак солидарности с политзаключенным на одном из мостов Минска анархисты повесили баннер.

Дмитрий Полиенко отбывает двухлетний срок заключения в колонии в Бобруйске, где делает перчатки. Полиенко имеет в колонии статус «экстремиста», он носит на одежде желтую бирку.

Дмитрий Полиенко – бывший активист Национал-большевистской партии, с 2014-го – в анархистским движении.

В прошлом году во время велопробега «Критическая масса» между Полиенко и работниками ГАИ произошло столкновение, в результате которого против активиста возбудили уголовное дело по статье 364 («насилие или угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел»).

В этом году в марте Дмитрию отменили отсрочку отбывания срока из-за политической активности. Он получил два административных правонарушения за пикет в Куропатах и «марш нетунеядцев».


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