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На берег Сены в Париже «выплыл» кашалот

  • 22.07.2017, 13:41

Многие парижане поверили, что кашалот настоящий.

На берегу Сены в Париже установили фигуру кашалота длиной порядка 18 метров. Эту акцию приурочили к фестивалю Paris l’été («Лето в Париже»), который продлится до 5 августа, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Le Parisien.

Чтобы убедить прохожих, что кашалот действительно выбросился на сушу, была разыграна сцена с участием игравших исследователей актеров, которые «изучали» животное. Для придания ситуации большей реалистичности место действия огородили.


Vrai cachalot ou oeuvre d'art ? przez leparisien

Постановка с пластиковым китом, уточняет BFM TV, — работа активистов из бельгийской организации Captain Boomer. Ранее они уже устраивали подобные шоу. Целью акций является привлечение внимания к тому, что «наша экосистема разрушена».


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