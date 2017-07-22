Смешко: Слово «Украина» намного древнее слова «Россия» 2 22.07.2017, 13:48

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Игорь Смешко

История древней Руси пришита к Московскому государству и нынешней России белыми нитками.

Слово "Украина" древнее слова "Россия", которое возникло с Петром І, назвавшим так Московское государство. Две трети современной Украины занимает территория древней Руси, которая не имеет никакого отношения к Московии. Об этом в авторской программе Алеси Бацман "Бацман LIVE" на канале NewsOne заявил бывший председатель Службы безопасности Украины Игорь Смешко.

Отвечая на вопрос, не стоит ли президент России Владимир Путин за заявлением главаря террористов "ДНР" Александра Захарченко о создании так называемой "Малороссии", Смешко сказал: "Я думаю, что это признак слабости кремлевского режима, который находится на временно оккупированных территориях. И для руководства Кремля это подтверждение старой истины: лучше с умным потерять, чем с дураком найти".

Экс-глава СБУ подчеркнул, что представитель России в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Борис Грызлов был вынужден фактически извиниться и сказать, что заявление главаря "ДНР" не помогает минскому формату и это частное мнение Захарченко.

"Но если уж мы эту тему затронули, слово "Малороссия" возникло в XVIII веке и начало активно использоваться при Екатерине ІІ. Слова "Россия" и "Русь" – это разные два слова. "Россия" возникла с Петром І, который Московское государство, Московию, назвал Россией. "Русь" – это древнее слово, которое никакого отношения к бывшим уделам Владимиро-Суздальской, Рязанской, Новгородской и Псковской земель не имеет. Русь – это название метрополии империи Рюриковичей в Средние века, и я отсылаю всех желающих к классику марксизма-ленинизма Карлу Марксу. Он в известном своем труде "Исследование дипломатической истории Европы XVIII века", запрещенном в Советском Союзе, писал, что история Руси пришита к Московскому государству и нынешней России белыми нитками", – продолжил Смешко.

По его словам, готическая история империи Рюриковичей – это такая же великая история, как история империи Карла Великого в Западной Европе, которая осуществила огромное цивилизационное влияние на Восточную и Центральную Европу.

"Русь – собственно говоря, это 2/3 территории нынешней Украины. Все остальные земли, которые метрополия этой империи имела в вассальном подчинении, назывались "землями". Всех, кто сомневается, что слово "Украина" намного древнее слова "Россия", я отошлю к труду Вольтера "История Карла XII" 1730 года, где он пишет: "Украина всегда стремилась к независимости, но окруженная тремя империями, очень тяжело боролась за нее и вынуждена была искать протектората одной из них", – резюмировал экс-председатель СБУ.