В Германии появилось радио для собак 22.07.2017, 15:06

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В репертуаре радио успокаивающий гитарный перебор.

Уже в самом названии нового онлайн-радио "Привет, Хассо" (Hallo Hasso), которое весной 2017 года начало вещать в немецком Хайльбронне, содержится указание на четвероногих слушателей: Хассо - распространенная в Германии кличка собак. Инициатором музыкальной программы для четвероногих стал ведущий региональной станции Radio Ton Штефан Шток (Stephan Stock), у которого в доме появился щенок по кличке Лейла, передает Немецкая волна.

Все началось с Лейлы

Штоки, а именно так ведущий представляется в своей утренней программе "Доброе утро", в тот день особенно переживал за свою собаку: Лейла осталась дома одна. Штоки признается в интервью DW, что он весьма открытый радиоведущий и нередко рассказывает своим слушателям что-то из своей жизни.

"Таким образом я демонстрирую свою близость к слушателям и вызываю у них доверие к себе", - подчеркивает Штефан. Так вот, в то утро ведущий поделился со слушателями своими "страхами": чем может себя занять собака, когда хозяина нет дома? Погрызть мебель, разорвать в клочья домашние тапочки - это еще полбеды, а вдруг она начнет лаять и выть так, что даже у самых терпеливых соседей сдадут нервы и они вызовут полицию! Как быть?

За этим вопросом ведущего последовали шквал телефонных звонков прямо во время эфира и тысячи ответов в социальных сетях. Среди дельных советов была и такая рекомендация: включить для собаки спокойную музыку, которая скрасит ее одиночество. И Штефан задумался над идеей создать специальную радиопрограмму для собак - с тщательно отобранной музыкой, которая будет успокаивать питомцев, когда хозяев нет дома. И с апреля нынешнего года в рамках регионального Radio On появилась программа "Привет, Хассо". По мнению радиоведущего Штефана Штока, это - самый подходящий формат. Теперь программу для собак слушают не только в Германии, но и в других европейских странах и даже в Южной Америке.

"Я, конечно, думал использовать в названии имя нашей собаки - Лейла, но коллеги отсоветовали, потому что не каждый сразу поймет, о ком речь, а собачью кличку Хассо знает почти каждый", - объясняет Штефан в интервью DW.

А Лейле нравится музыка, которую отбирает ее хозяин? Штефан утверждает, что собака в ней души не чает! "Мне рано приходится вставать, мой прямой эфир начинается в пять утра, поэтому когда я возвращаюсь с работы, мне надо часок поспать. Я включил эфир "Привет Хассо" и прилег на диване. И был весьма удивлен, когда Лейла не стала требовать поиграть с ней в мячик, а уютно устроилась у меня в ногах и тоже задремала. Получается, что идея радио для собак даже в моем конкретном случае себя уже оправдала", - уверен Штефан.

В репертуаре есть и музыка для хозяев

Понятное дело, что любая спокойная музыка приятна не только уху собаки, но и ее хозяину, поэтому в репертуаре музыкального радио "Привет, Хассо" - не громкие рок-композиции, а успокаивающий гитарный перебор. Для хозяев четвероногих, к примеру, поет известный немецкий бард Райнхард Май (Reinhard Mey), ведь среди его песен есть нашумевшая "Бывают дни, когда мне хотелось бы оказаться на месте своей собаки" (Es gibt Tage, da wünscht' ich, ich wär' mein Hund). Иногда в эфире звучит песня "Дикие собаки Кентукки" американца Эльмо Шропшира (Dr. Elmo).

"В этой композиции даже слышен приглушенный лай собак, который, однако, не вызывает ответной реакции у четвероногих слушателей", - смеется Штефан.

Однако некоторые эксперты, как, например, Удо Коперник (Udo Kopernik) из Союза кинологов Германии, уверены, что музыка для собак - не панацея от одиночества. "Домашним животным нужно уделять как можно больше внимания. Если собака вынуждена оставаться на несколько часов одна, то до этого с ней необходимо погулять в парке, поиграть в мяч, а потом вместе с ней отпраздновать ваше возвращение. А музыка не сможет стать заменой живому общению", - подчеркивает кинолог.

Радио, а потом и телепередачи для собак впервые появились в США чуть более десяти лет назад. В Германии "Привет, Хассо" - пока единственная радиопрограмма для четвероногих питомцев. Ее существование напрямую зависит от числа слушателей. Пока, по данным Штефана Штока, она занимает второе место по популярности вслед за основной программой регионального Radio Ton. И это - многообещающий старт!