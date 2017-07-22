Пять главных мифов о правильном питании 2 22.07.2017, 15:37

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Диетолог рассказал о том, какие продукты стоит вернуть в свой рацион.

Британский диетолог Рианнон Ламберт назвала пять мифов здорового питания, которые разрушают здоровье, пишет nv.ua.

По словам специалиста, она часто встречается с людьми, которые правильно питаются, но, при этом, не получают желаемых результатов касательно фигуры или жалуются на ухудшение здоровья, пишет Independent. Главная причина таких «результатов» - неправильный подход к питанию, часто основанный на распространенных заблуждениях. Чтобы избежать негативного опыта, Рианнон Ламберт развенчивает пять главных мифов.

1. Употреблять яйца – вредно

Многие люди минимизируют употребление яиц, а некоторые и вовсе отказываются от них, из-за того, что в них содержится холестерин, увеличивающий риск развития сердечных болезней. На самом деле яйца вызывают повышение литопротеидов высокой плотности – «хорошего холестерина». Его главная роль – транспортировать избыточный «плохой» холестерин для переработки в печень. По словам диетолога, яйца употреблять полезно и нужно, ведь они содержат белок, полезные жиры, витамины и уникальные антиоксиданты. Ламберт рекомендует употреблять до трех яиц в день.

2. Жирные продукты – причина лишнего веса

Еще в 1970-х распространился миф, что жирные продукты способствуют набору веса. Таким образом год за годом в супермаркетах стали все больше появляться обезжиренные продукты. Со временем этот миф развенчали, но многие до сих пор не спешат отказываться от обезжиренных продуктов. По словам эксперта, в таких продуктах содержится много сахара и других искусственных подсластителей, которые не несут никакой пользы. На самом деле жиры необходимы для защиты внутренних органов от повреждений и нормальной работы всего организма. Поэтому, диетолог советует употреблять больше жирной рыбы, орехов, авокадо и жирных йогуртов.

3. Растительное масло – полезно

Как рассказывает диетолог, многие люди уверены, что растительное масло не только полезно, но и снижает риск развития болезней сердца из-за содержания жирных кислот. Но важно помнить, что не все кислоты одинаковые. Обычно выделяют омега-3 и омега-6, которые рознятся по своим свойствам. Омега-3 содержатся в большом количестве в жирной рыбе и борются с воспалениями и многими заболеваниями. Что касается Омега-6, то их переизбыток ведет противоположному эффекту. Поэтому диетолог советует пересмотреть рацион в сторону продуктов с высоким содержанием омега – 3.

4. Мясо – вредно

Рианнон Ламберт утверждает, что многие отказываются от мяса, особенно красного, поскольку оно негативно влияет на здоровье и фигуру. Такие негативные последствия действительно встречаются, но причиной тому становятся полуфабрикаты, а также неорганическое мясо. Если правильно готовить мясо и употреблять его в умеренных количествах, то продукт принесет только пользу. В нем содержится белок, необходимые микроэлементы, витамины и минералы, которых нет в других продуктах.

5. Все калории равны

По словам эксперта, она часто встречает людей, которые уверены, что для похудения нужно всего лишь считать калории. Ламберт не согласна с таким мнением, ведь то, что человек ест - важнее количества употребляемых калорий. Каждый продукт по-разному влияет на организм, ведь содержит уникальный набор питательных веществ и витаминов. В стремлении похудеть диетолог советует построить рацион вокруг продуктов с низким гликемическим индексом, поскольку они содержат клетчатку и белок, благодаря которым усваиваются медленнее. «Можно съесть вареного картофеля, а можно – пончиков на 400 калорий. Цифра та же, но влияние на организм диаметрально противоположное», - подчеркнула Ламберт.