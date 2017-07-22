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Cкорина стал доктором, хотя никогда не учился в докторaнтуре

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  • 22.07.2017, 15:47
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Историки продолжают ломать голову над секретами белорусского первопечатника.

5 ноября 1512 года в церкви Святого Урбана в Падуе собралась на заседание медицинская коллегия Падуанского университета, пишет Сергей Абламейко для «Радыё Свабода».

Открывая заседание вице-приор коллегии, доктор свободных наук и медицины Таддео Мусати сказал:

«Господа ученые! Я созвал Вас по следующей причине. В Падую прибыл очень ученый, но бедный молодой человек, доктор свободных наук, родом из очень далеких стран, лежащих на расстоянии четырех тысяч миль, а может и больше, от нашего славного города. Прибыл молодой человек для того, чтобы умножить славу и блеск Падуи, а также процветающего собрания философов университета и нашей святой коллегии. Он просит коллегию в знак особой милости позволить ему подвергнуться испытаниям в области медицины ... Если разрешат Вы разрешите, я представляю Вам этого молодого человека. Зовут его Франциск, он сын покойного Луки Скорины из Полоцка, русин».

Коллегия, как известно, позволила, и на завтра, 6 ноября, Скорина сдал докторский экзамен. Вот тут и начинаются загадки.

Согласно уставу Падуанского университета, докторантура длилась четыре года. К экзаменам на звание доктора медицины допускали только претендента, который три года слушал лекции, а потом еще не менее года практиковал под руководством известного врача в больницах Падуе.

Почему Скорину допустили к защите без обучения в докторантуре?

Можно предположить, что эту особую благодать ему оказали как «secretarii regis Datiae» (Секретарь короля Дании). Но когда он был «секретарем короля», то почему его назвали «бедным» и почему сказали, что он прибыл из очень далеких стран, лежащих на расстоянии четырех тысяч миль от Падуи?

Ответа на эти вопросы пока нет.


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