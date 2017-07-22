Владимир Некляев: Мы должны защитить страну 3 22.07.2017, 15:59

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Фото: racyja.com

Белорусский Национальный Конгресс выступает против учений «Запад-2017».

В Минске 21 июля состоялось заседание Рады Белорусского Национального Конгресса. На заседании был рассмотрен основной вопрос: ситуация вокруг военных учений «Запад-2017», передает «Радыё Рацыя».

В связи с этим члены Рады приняли соответствующее заявление «За мирную Беларусь!». За неделю до запланированных учений, 8 сентября, в Минске пройдет мирная Акция предупреждения:

- Мы помним исторический опыт Украины, о которой говорили, что она и братская, и кровная, и самая дорогая. Тем не менее, захватили часть ее территории и теперь войска той страны, участвующей в вооруженном конфликте на востоке Украины собираются проводить учения на территории Беларуси. Подготовка к этим учениям уже ведется. В Бресте отремонтированы ракетные шахты, якобы под какие-то технические склады для российских вооружений. Если даже есть хоть пять процентов или хоть один процент реальной опасности для нашей страны - мы должны эту угрозу предотвратить, - заявил один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Владимир Некляев.

Акция предупреждения не случайно назначена на 8 сентября - это праздник Дня воинской славы, приуроченный к победе в битве под Оршей. В этом году отмечаются 503-я годовщина знаменитой битвы.

Среди других тем Рада БНК затронула вопросы политзаключенных, а также отсутствие прозрачных и честных выборов в стране.