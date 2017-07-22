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Главный архитектор Минска: Осмоловка не может быть сохранена в таком виде

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  • 22.07.2017, 16:47
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Район в центре столицы подлежит изменениям.

21 июля архитектурно-градостроительный совет не утвердил проект, предусматривающий снос Осмоловки. Проект отправили на доработку. После заседания мы пообщались с главным архитектором Минска Павлом Лучиновичем и узнали, какое будущее ждет этот район в центре города, пишет tut.by.

Павел Лучинович отметил, что сегодняшнее заседание прошло в добродушной обстановке. Стороны внимательно выслушали друг друга и пришли к решению доработать проект. На решение совета повлияло общественное мнение.

— По-моему, очень достойно выступала Елена Калантаева. Нам было важно мнение инициативных групп. Архитекторы подтвердили: нужно понять сначала, что должно произойти с Осмоловкой. Ряд аргументов сегодня на совете мы выслушали, восприняли и полагаем, что реализация проектных решений детального плана преждевременна.

Лучинович отметил, что сейчас будет проводиться международный архитектурный конкурс, чтобы решить, как Осмоловка будет развиваться дальше.

— Она в таком виде не может быть законсервирована, — добавил главный архитектор Минска. По его словам, концепция-победитель ляжет в основу будущего архитектурного детального плана.

— Сначала важно определить цели и задачи этого конкурса, то есть социальную модель развития Осмоловки. Уже после того, как эта социальная идеология будет прописана, мы сможем выйти на условия конкурса.

Лучинович подтвердил, что сейчас речь о сносе даже не идет. Главный архитектор заявил, что власть, архитекторы и жители Осмоловки должны обсудить и решить, как район будет развиваться дальше.

О конкретных сроках Лучинович пока сказать не может. Он отметил, что этот проект и проведение конкурса, возможно, займут несколько лет. Кроме того, рядом с районом находится много памятников архитектуры — охранные зоны, статус которых необходимо выяснить.

— Рядом находится много зданий историко-культурной ценности — Суворовское училище, Оперный театр, сталинская застройка в районе улиц Киселева, Коммунистической, около площади Победы. Все это формирует образ города и будет непосредственно влиять на него. Осмоловка — это же не только два квартала, она внутри города находится.

Параллельно с конкурсом в ближайшее время проведут экспертизу состояния зданий. Сейчас Лучинович не может дать оценку изношенности домов.

— Необходима дополнительная оценка — в каком состоянии находятся кровля, перекрытия. Все это строилось после войны. На всем экономилось. Поэтому нужно понять, сколько необходимо средств, чтобы дома хотя бы отремонтировать. Есть ли в этом смысл.

Вопрос о том, придадут ли каким-либо домам в районе Осмоловки статус историко-культурной ценности, еще будет обсуждаться.

— Без этого невозможна проработка детального плана. Его до конца нельзя утверждать, пока этот статус не определен. И есть много противников того, чтобы придавать статус историко-культурной ценности этим зданиям. Я говорю про профессионалов-архитекторов.

За сохранение Осмоловки собрали 9 тысяч подписей. Лучинович говорит, что среди подписавшихся были не только минчане.

Когда появится откорректированный план — неизвестно. В итоге должны быть определены охранные зоны соседних памятников архитектуры, уточнены жилищные условия, должна быть разработана социальная концепция развития, проведен конкурс. После одобрения этого конкурса Осмоловка будет развиваться по новому сценарию.


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