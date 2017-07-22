Femen: У нас есть личные претензии к Лукашенко 4 22.07.2017, 16:56

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Анна Гуцол

Фото: talktome.com.ua

Лидер движения рассказала свежие подробности смелой акции на встрече Лукашенко и Порошенко.

Во время подписания соглашения о культурном сотрудничестве между Беларусью и Украиной перед журналистами выскочила девушка с обнаженной грудью и начала с четким акцентом выкрикивать лозунг "Жыве Беларусь!". В зале помимо представителей различных министерств обеих стран присутствовали Александр Лукашенко и Петр Порошенко. Охрана президента Украины отреагировала мгновенно и в течение нескольких секунд вытащила неизвестную из зала. При этом она кричала "Stop dictatorship!". Еврорадио связалось с создательницей и лидером движения Femen Анной Гуцол.

- Была ли это заранее подготовленная акция?

- Как только мы узнали, что Александр Лукашенко приезжает в Украину, то сразу начали готовиться. Така как мы возмущены тем, что в стране, в которой люди боролись за свободу и демократию, гибли и гибнут до сих пор, на официальном уровне принимают диктатора Лукашенко. Нашему возмущению просто нет меры, я думаю, что такому, как Лукашенко, нет вообще места на нашей украинской земле. И плюс у нас есть личные претензии к Александру Лукашенко. Если помните, в 2011 году наших активисток во время акций против Лукашенко в Минске украли сотрудники КГБ, издевались над ними, вывезли их в лес голыми, без документов... Это было ужасно! Поэтому мы сочли своим долгом напомнить Лукашенко, кто он есть и что ему не место в нормальной демократической стране.

- Девушку, которая организовала акцию, зовут Анжелина Диаш, а какое у нее гражданство, и почему она выкрикивала "Стоп диктатура" на английском языке?

- Она украинка! Она секстремистка и активистка движения Femen. А насчет языка, это этот месседж не только для украинцев и белорусов! Это месседж для всего мира. То есть каждый человек в мире должен услышать, что Лукашенко диктатор и что диктатуру нужно прекратить.

- Коллеги-журналисты говорили, что аккредитоваться на это мероприятие было очень сложно. Как Анжелине удалось это сделать и какое СМИ она представляла?

- Давайте мы это оставим нашим секретом. Ведь есть еще очень много мест, которые бы мы хотели посетить. Но поверьте, что если Femen хочет куда-нибудь попасть, то они обязательно попадут. Но хотелось бы посоветовать службе безопасности быть более внимательными и бдительными! Хорошо, что это была активистка Femen, которая является представительницей мирного, ненасильственного движения. Хорошо, что это не какие-то террористы, преступники. Поэтому нужно быть всегда внимательными и наготове.

- Почему Анжелина решила начать акцию во время подписания соглашения между двумя министрами культуры?

- Знаете, здесь очень сложно говорить, что как и почему произошло. Здесь важно было найти такой момент, когда далеко охрана, когда есть возможность провести протест... потому какие министры и что где делали — уже нюансы и не имеет большого значения. Для нас важно попасть на мероприятие и устроить протест, а уже такие мелкие детали нас не волнуют. Вы же поймите, насколько это сложно. Сидят два президента, охрана, может все быть жестко, поэтому времени поразмыслить над мелкими деталями нет.

- Вы упомянули 2011 год. А что стало с теми активистками, которые были задержаны в Беларуси? Где они сейчас и чем занимаются?

- Они продолжают находиться в движении Femen, сейчас они находятся в Париже. У нас там главный офис. Инна Шевченко возглавляет наше интернациональный движение.

- Известно, что в настоящее время с Анжелиной?

- К сожалению, ничего не знаем пока. Подозреваем, что сейчас она на допросе в службе безопасности президента. Надеемся, что мы ее найдем в полиции. Вместе с адвокатом мы сейчас ее вызваниваем и пытаемся найти. Но мы верим, что ситуация в Украине изменилась. Теперь уже не времена Януковича. Слава Богу, это не времена Лукашенко и это не его страна. Поэтому мы надеемся, что все будет хорошо, все будет в правовом, юридическом русле, что мы с ней встретимся в суде, или в полиции, и решать ее вопрос будем по закону.

- Вернемся к политической теме. Ваше недовольство приемом Лукашенко на таком высоком уровне понятно, но есть же и политические, и экономические договоренности, которые интересны обеим странам?

- Нам очень много говорили о выгоде политических связей с Россией и Путиным, и сейчас мы видим последствия этого. На самом деле, никакие экономические выгоды не имеют значения, когда нарушаются права и свободы человека. В Беларуси они нарушаются. И мы с вами стали тому свидетелями. И мы не можем позволить, чтобы такое происходило в нашей стране, чтобы на официальном уровне принимали диктатора Лукашенко. Это все! Я думаю, они все равно между собой договорятся, но это наше право, это наше слово, и мы против.

- Как думаете, испортили вы настроение Лукашенко и Порошенко?

- Думаю, да!

- Лукашенко пока остается в Киеве. Ждать какого-то продолжения?

- Это тоже секрет, который мы не будем разглашать. Поверьте, если мы что-то задумали и будем реализовывать, то вы это увидите!