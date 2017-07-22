Белорусам придется перейти на дешевый алкоголь и «самокрутки» 4 22.07.2017, 17:40

Подорожание акциз и другие сюрпризы от «налоговиков».

В опубликованном Минфином проекте дополнений и изменений в Налоговый кодекс содержится ряд новшеств по НДС и акцизам, которые могут появиться в следующем году. «Экономическая газета» рассмотрела основные из них:

Главное разочарование: судя по всему, бизнес-союзам не удалось добиться возвращения права признавать момент фактической реализации для исчисления НДС «по оплате». Для большинства плательщиков (кроме производителей алкоголя) сохранится единственный метод признания выручки «по отгрузке». Какие бы проблемы они ни испытывали, начислять и платить налоги субъектам хозяйствования придется независимо от того, рассчитались ли покупатели с ними или нет.

Электронные счета-фактуры

В текущем году плательщикам пришлось в основном освоиться с использованием электронных счетов-фактур. При этом практика показала необходимость внесения довольно существенных корректировок в механизм применения ЭСЧФ. В частности, законодатели планируют изменить в некоторых случаях сроки их выставления.

Так, в проекте предлагается перенести срок выставления ЭСЧФ до 20-го числа месяца (т.е. к сроку представления налоговой декларации) при совершении операций, когда ЭСЧФ выставляется только на Портал без направления в адрес покупателя. Это станет возможным, в частности, при исчислении НДС при приобретении объектов на территории РБ у нерезидентов, а также при ввозе товаров, при реализации экспортируемых товаров и транспортных услуг. Таким образом, предложение бизнес-союзов увеличить срок выставления ЭСЧФ для всех реализовано лишь частично. Ранее представители налоговых органов заявляли, что увеличить сроки для направления ЭСЧФ невозможно, поскольку это помешает контрагентам своевременно сделать налоговый вычет в представляемой налоговой декларации. Решить эту проблему могло бы разрешение сделать ЭСЧФ односторонним. Но на столь радикальный шаг авторы проекта пойти не рискнули.

Отчасти компенсировать это могут другие послабления. Так, предлагается отменить в следующем году обязанность создавать и выставлять ЭСЧФ при ввозе товаров, освобождаемых от «ввозного» НДС, а также по операциям с безвозмездной передачей имущества, которые все равно не облагаются НДС. Возможно, будет реализовано предложение установить в п. 111 ст. 1061 НК случаи, когда можно выставлять дополнительный ЭСЧФ без ссылки на исходный или исправленный.

Предлагается ввести обязанности выставлять на Портал ЭСЧФ при реализации физическим лицам объектов, освобождаемых от НДС, с созданием одного итогового ЭСЧФ за отчетный период. Это должно устранить отклонения при камеральном контроле при сверке налоговой базы, освобождаемой от НДС, с данными выставленных ЭСЧФ.

Специально для СМИ и их подписчиков планируется внести в НК норму, регламентирующую особенности создания ЭСЧФ редакциями по периодическим изданиям, реализуемым по подписке через оператора почтовой связи. Здесь можно будет создавать один итоговый ЭСЧФ за календарный месяц, направляемый в адрес оператора. В случае если подписчиками являются физические лица (индивидуальная подписка), ЭСЧФ будет выставляться только на Портал.

Подарок для ИП

Еще одним шагом по «дедолларизации» экономики станет замена лимита выручки и доходов для индивидуальных предпринимателей, признаваемых плательщиками НДС, с нынешних 40 000 EUR до 90 000 BYN (нарастающим итогом с начала года без учета налогов и сборов, уплачиваемых из выручки). Правда, курс евро может сыграть с предпринимателями злую шутку: если он вырастет, то вероятность попасть в число плательщиков НДС увеличится.

В придачу п. 9 ст. 63 НК дополняется нормой, согласно которой индивидуальным предпринимателям, признаваемым плательщиками НДС, придется представлять налоговую декларацию по этому налогу независимо от наличия либо отсутствия объектов налогообложения в отчетном периоде, с которого ими принято решение об уплате НДС. Напомним, что плательщики НДС согласно ч. 2 п. 4 ст. 63 НК обязаны представлять в налоговый орган налоговые декларации (расчеты) только в виде электронного документа. Так что некоторым ИП придется пополнить ряды плательщиков, приобщенных к электронным сервисам.

Льготы

Законодатели следуют стратегической цели совершенствования налоговой политики – сокращению налоговых льгот. На сей раз в поле их зрения оказалось предусмотренное ст. 94 НК освобождение от НДС оборотов по реализации услуг, оказываемых физическим лицам по приему подписки на печатные СМИ и их доставке, а также услуги почтовой связи по пересылке посылок и (или) денежных переводов, принятых от физических лиц операторами почтовой связи для доставки (вручения) адресату. При этом тарифы на услуги почтовой связи должны устанавливаться операторами отдельно для физических и юридических лиц. Поэтому на ИП, заключивших договор (осуществляющих хозяйственные операции) с операторами связи, не должны распространяться льготы по указанным услугам, предусмотренные для физлиц. Для этого в подп. 1.21 и 1.49 п. 1 ст. 94 НК предлагается внести ограничения, исключающие возможность применения освобождения от НДС в отношении ИП, которые являются посредниками при оказании услуг, а фактическими заказчиками выступают юридические лица.

Планируется уточнить, что ставка НДС в размере 25% должна применяться не только при реализации услуг электросвязи, но и при увеличении налоговой базы при реализации таких услуг, связанном с определением момента фактической реализации, получением сумм сверх цены реализации, в виде санкций за нарушение покупателями (заказчиками) условий договоров, дополнительной выгоды за реализованные комиссионером услуги на условиях более выгодных, чем указанные комитентом.

Одновременно в проекте предусмотрено освобождение от НДС в отношении услуг по подготовке клинических ординаторов. По мнению разработчиков, это позволит учреждениям, оказывающим такие услуги, направлять высвобождаемые денежные средства на укрепление материально-технической базы, создать предпосылки для повышения качества обучения и увеличить объем экспорта этих услуг.

Акцизы

Традиционно ежегодно меняются ставки акцизов. В следующем году их предлагается увеличить на крепкие алкогольные напитки, вина плодовые крепленые на 3,5% к уровню II полугодия т.г., на пиво в зависимости от крепости – с 0,35 на легкое пиво и пивной коктейль и 0,74 BYN/л на крепкое пиво до 0,36 и 0,77 BYN/л, т.е. на 2,9% и 4,1% соответственно. Поэтапно (по полугодиям) планируется увеличить на 7% ставки акцизов на иные виды алкогольной продукции. Одновременно с учетом практики применения Указа Президента от 25.04.2015 № 173 предусматривается закрепить в п. 1 ст. 114 НК освобождение от акцизов алкогольных напитков, пива и табачных изделий, реализуемых производителями владельцам магазинов беспошлинной торговли для последующей реализации в таких магазинах.

Существенно могут вырасти ставки акцизов на табачные изделия: на 15% по всем ценовым группам (поэтапно – по полугодиям). Также в 2 этапа увеличатся на 10% ставки акцизов на автомобильное топливо и на 7% – на газ, используемый в качестве автотоплива, масло для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей.

Интересным новшеством станет дополнение подп. 2.7 п. 2 ст. 111 НК нормой, согласно которой не будет в следующем году считаться подакцизной продукцией зерновой дистиллят. Так что у самогонщиков в промышленном масштабе появится повод отметить изменения налогового законодательства.