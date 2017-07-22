закрыть
22 июля 2017, суббота, 19:15
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Активистка Femen вышла на свободу под подписку о невыезде

2
  • 22.07.2017, 17:48
Анжелина Диаш

Анжелина Диаш заявила, что выражала свою гражданскую позицию.

Печерский районный суд Киева освободил Анжелину Диаш, которая организовала акцию во время совместного заявления Порошенко и Лукашенко, под подписку о невыезде, передает «Радыё Свабода».

Таким образом, суд удолетворил соответствующее ходатайство обвинения

«Личность совершила уголовное правонарушение, есть соответствующие доказательства. Поскольку есть риски, что она может уклоняться от следствия, просим выбрать для нее такую меру пресечения, как личные обязательства», - заявил прокурор.

Адвокат просил суд освободить Анжелина Диаш без условий, поскольку ее действия следует расценивать как политический протест, а не хулиганство.

«Нет никаких доказательств того, что она будет уклоняться от следствия. Она будет принимать участие во всех действиях, чтобы доказать свою невиновность », - подчеркнул адвокат Ярослав Яценко.

«Я не вижу в своих действиях хулиганство. Это была акция, которая засвидетельствовала мою гражданскую позицию», - заявила активистка Femen.

На судебном заседании Анжелина Диаш сообщила, что имеет специальность преподаватель английского языка, но сейчас не работает.


Мнение

Очень странный визит
Очень странный визит Олег Белоколос
Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты
Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты Александр Хара
Большой брат в отделе кадров
Большой брат в отделе кадров Ирина Халип
Это был Путин
Это был Путин Виталий Портников


Интервью

Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты