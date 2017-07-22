Активистка Femen вышла на свободу под подписку о невыезде 2 22.07.2017, 17:48

Анжелина Диаш

Анжелина Диаш заявила, что выражала свою гражданскую позицию.

Печерский районный суд Киева освободил Анжелину Диаш, которая организовала акцию во время совместного заявления Порошенко и Лукашенко, под подписку о невыезде, передает «Радыё Свабода».

Таким образом, суд удолетворил соответствующее ходатайство обвинения

«Личность совершила уголовное правонарушение, есть соответствующие доказательства. Поскольку есть риски, что она может уклоняться от следствия, просим выбрать для нее такую меру пресечения, как личные обязательства», - заявил прокурор.

Адвокат просил суд освободить Анжелина Диаш без условий, поскольку ее действия следует расценивать как политический протест, а не хулиганство.

«Нет никаких доказательств того, что она будет уклоняться от следствия. Она будет принимать участие во всех действиях, чтобы доказать свою невиновность », - подчеркнул адвокат Ярослав Яценко.

«Я не вижу в своих действиях хулиганство. Это была акция, которая засвидетельствовала мою гражданскую позицию», - заявила активистка Femen.

На судебном заседании Анжелина Диаш сообщила, что имеет специальность преподаватель английского языка, но сейчас не работает.