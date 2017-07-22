Лучшие советы для людей и домашних питомцев в жару 22.07.2017, 17:58

Как приспособиться к погодным аномалиям.

Лето преподносит сюрпризы: то балует солнечной и жаркой погодой, то грозится ветром и ливнями. Поэтому надо быть готовым ко всему.

Медиа-Полесье познакомилось с рекомендациями специалистов и выбрало самые значимые относительно того, как переносить жаркую погоду людям и их домашним любимцам.

ТОП-5 советов того, как легче перенести жару

Выбирать свободную одежду светлых тонов. Носить в жаркую погоду широкополые шляпы, которые защищают лицо от солнечных лучей.

При возможности находиться в тени.

Употреблять обычную питьевую воду, компот из сухофруктов, свежевыжатые соки.

Отказаться от употребления кофе и алкоголя.

Если в помещении, где вы находитесь, очень душно, положите под язык леденец.

В жару страдают не только люди, но и домашние питомцы.

ТОП-5 советов того, как помогать животным в жару

Не стричь коротко собак, которым это не положено по правилам экстерьера.

Ни в коем случае не давать животному лекарства, если их не рекомендовал ветеринар.

Не поливать собак водой, так как возможно воспаление лёгких. Если животное разгорячено, то его лучше опрыскать водой.

Нельзя закрывать животных в непроветриваемых помещениях.

Не пускать животных купаться в застойных водоёмах.