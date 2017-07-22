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В Минске «за бесплатной косметичкой» занимали очереди с 5 утра

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  • 22.07.2017, 18:41

В столице открылся бутик американской косметики.

Cегодня в 10 утра в Galleria Minsk открылся бутик американской косметики NYX. Хозяева магазина обещали первым сотням покупателей косметичку, базу под тени, палетку коричневых теней и помаду, пишет citydog.by.

В анонсовой новости мы советовали приходить пораньше, но кто ж думал, что занимать очередь надо так рано. Судя по комментариям в Instagram, очередь из сотен людей к Galleria Minsk стала выстраиваться рано-рано утром. Под своей фотографией Vika.Drozdik написала: «И это 7:30 утра, некоторые с 5 стоят, ужас. Это треш, ребята. Я не смогла, я не выстояла».

А тем, кому повезло и кому хватило сил, получили-таки подарки.

Минск. Открылись #снгешечка #nyxcosmeticsbelarus

Публикация от kozyndan6 (@alexey_tarandovskiy)

#nyxcosmeticsbelarus #minskgram #belinsta #happyweek #bigcitylife #welcometominsk #beautifullife

Публикация от @natashafidrik


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