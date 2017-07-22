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Белорусский крестьянин работает за деньги или за «палочки»?

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  • 22.07.2017, 18:47
Архивное фото tut.by

Зарплаты работников колхозов просто поражают.

2 июля почти 90 лет назад в колхозах СССР были введены трудодни. Несмотря на то, что с точки зрения власти такой способ оплаты должен был уравнять работников, он вызвал только недовольство крестьян. Так появилась поговорка «работать за палочку». Мы решили узнать, сколько сейчас получают работники колхозов в разных районах Витебской области, пишет vkurier.by.

Мы позвонили в один из колхозов Витебского района, где нам сообщили, что механизатору, занятому севом, начисляют 450 рублей в месяц.

Работник, занятый севом зерновых в Толочинском районе, механизатор со стажем 45 лет, рассказал нам, что за месяц весеннего посевного периода он заработал около 500 рублей.

Если посмотреть на заработок механизатора с точки зрения расходов на жизнь, то возникает вопрос: так за что работает белорусский крестьянин, за деньги или за «палочки»?


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