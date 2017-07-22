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В Витебске преобразится черный квадрат

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  • 22.07.2017, 20:49
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Фото: vitebsk.cc

В городе над Двиной рождается новое граффити.

На трансформаторной будке возле Витебской областной библиотеки поверх черного квадрата появится новое изображение, пишет сайт «Народныя навіны Віцебска».

Фото: vitebsk.cc

В апреле 2016 года на этой стене был нарисован портрет известного американского гангстера Аль Капоне и его изречение: «Я отдам три десятка своих головорезов за одного человека, умеющего решать вопросы, разговаривая». Однако идеологически невыдержанный рисунок просуществовал не более суток — его закрасили коммунальщики.

Фото: vitebsk.cc

Сейчас чёрной поверхности стены молодая художница Ирина реализует сой замысел, посвящённый знаменитому витебскому художественному объединению 1920-х годов — УНОВИС. Работа ещё не закончена, но основные детали уже можно рассмотреть. Символизм в виде раскрытой клетки и вылетающих из неё предметов не станет секретом для ценителей современных направлений в искусстве и любителей свободы и перемен.

Фото: vitebsk.cc
Фото: vitebsk.cc

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