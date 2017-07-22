Neue Zürcher Zeitung: Присутствие НАТО в странах Балтии принесло спокойствие 2 22.07.2017, 19:32

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Страны Балтии рады военному сотрудничеству с Североатлантическим альянсом.

В начале июня в Литве прошли военные учения Flaming Thunder ("Пылающий гром"), в которых приняли участие военные НАТО из множества стран, в том числе подразделения новых "войск усиленного передового присутствия", пишет Рудольф Херманн в швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung (перевод - inopressa.ru). Эта группа состоит из нескольких мультинациональных батальонов, переброшенных в страны Балтии в прошлые месяцы. В Литве, к примеру, дислоцируется 112-й панцергренадерский батальон бундесвера. В Латвии, Эстонии и Польше размещены канадские, британские и американские военные.

Усиление военного присутствия НАТО в Балтии, как отмечает журналист, "стало реакцией на холодный ветер, который задул в отношениях между Востоком и Западом три года назад, после российской аннексии Крыма и войны на востоке Украины". Страны Балтии, вступившие в НАТО лишь в 2004 году, а в прошлом входившие в состав СССР, "чувствовали для себя особую угрозу по историческим, географическим и политическим причинам".

"В Уставе НАТО есть 5-я статья, согласно которой нападение на любого члена альянса расценивается в качестве нападения на весь альянс, но в Таллине, Риге и Вильнюсе до сих пор не были полностью уверены, что в случае обострения ситуации они не станут разменными пешками, - продолжает автор. - Однако после прошлогоднего саммита НАТО в Варшаве, на котором были принято решение о размещении войск НАТО на ротационной основе, подобные сомнения ушли в прошлое". "Эффективное увеличение численности этих подразделений показывает, что НАТО работает", - заявил вице-министр обороны Литвы Гедримас Еглинскас.

Между тем в СМИ активно обсуждают "вопрос, а хватит ли численности в батальон на каждую страну для обеспечения их безопасности - в особенности с учетом того, какие силы может мобилизовать Россия". В частности, в запланированных на сентябрь совместных российско-белорусских учениях "Запад-2017", по оценкам западных экспертов, будут участвовать порядка 100 тыс. военнослужащих. Это несколько беспокоит страны Балтии. Другой вопрос заключается в "относительно быстрой смене воинских контингентов - каждый будет находится в стране в среднем по полгода", пишет Херманн.

"Но тут играют роль политика и дипломатия, - поясняет автор: - присутствие войск на постоянной основе еще сильнее испортило бы и без того не лучшие отношения между НАТО и Россией". Американский офицер Эндрю Кэмп из находящегося в Вильнюсе Штаба НАТО по интеграции сил (Nato Force Integration Unit) полагает, что "подразделения альянса должны добиться эффективного сдерживания (России. - Прим. ред.) и при этом вести себя так, чтобы в них не увидели серьезной угрозы".

По мнению непредвзятых экспертов, "это сдерживающее действие раскрывает, прежде всего, не военная мощь подразделений и не оснащение, а их мультинациональный состав, ведь в случае нападения ему подвергнутся сразу несколько стран НАТО и это отразится на политической обстановке", говорится в статье.