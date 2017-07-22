Видеохит: Кот крутит спиннер хвостом

Видеохит: Кот крутит спиннер хвостом1
- 22.07.2017, 19:34
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Ролик с котом набирает популярность в Сети.
Ролик, опубликованный в соцсети, набрал более 50 тысяч лайков и почти 40 тысяч репостов.
Сеть "взорвало" видео, на котором кот крутить хвостом спиннер – популярную развлекательную вращающуюся игрушку, пишет segodnya.ua.
Ролик с милым животным размещен в Тwitter с конца июня. Видео уже набрало более 50 тысяч лайков и почти 40 тысяч репостов.
いつの間にこんなこと覚えた？？？ pic.twitter.com/PKwBvi6Gdh— Zeleive staff (@fightZeleive) 30 июня 2017 г.