Видеохит: Кот крутит спиннер хвостом 1 22.07.2017, 19:34

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Ролик с котом набирает популярность в Сети.

Ролик, опубликованный в соцсети, набрал более 50 тысяч лайков и почти 40 тысяч репостов.

Сеть "взорвало" видео, на котором кот крутить хвостом спиннер – популярную развлекательную вращающуюся игрушку, пишет segodnya.ua.

Ролик с милым животным размещен в Тwitter с конца июня. Видео уже набрало более 50 тысяч лайков и почти 40 тысяч репостов.