Минск отметил день МЧС парадом раритетной техники 9 22.07.2017, 19:56

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Фото: tut.by

Зрители увидели выступление парашютистов и фейерверк из цветных дымовых шашек.

Очередной парад с гуляниями в центре столицы. На этот раз праздник приурочили к Дню пожарной службы. На проспект Независимости они вывезли свою уникальную технику. Не только современную, но и прошлых времен. Как в этот день развлекались минчане и что необычного увидели — в материале tut.by.

Зрители c проспекта махали вслед шествию и технике, а затем подходили сделать фото со спасателями.

После этого все гуляния продолжились в парке Горького. Туда же переехала и техника. Сначала перед зрителями выступил взвод почетного караула Университета гражданской защиты, а после спасатели продемонстрировали плавсредства МЧС.

«Давай похлопаем дядям, они так старались, так красиво походили!» — говорят мамы детям в толпе.

Выступления обошлись без авиации. Зато были парашютисты, фейерверк из цветных дымовых шашек и показательные спасательные операции тонущего и горящего человека. «Пострадавших», конечно, оперативно спасли.

Техника — машины, мотоциклы, в том числе и раритетная повозка с пожарными в старой форме — стала, наверное, главным аттракционами в парке. Очередь к ним была больше, чем в точки общепита. Кстати, спасатели бесплатно накормили гостей праздника полевой кухней.

Прогуливается по площадке пенсионерка Римма Ивановна и говорит, что была и на параде 3 июля, но сравнивать их сложно.

— Мне на этом параде больше нравится, потому что еще нужно выяснить, от чего и от кого у нас независимость, а здесь действительно спасатели всей страны. Я горжусь, что у нас есть такие спасатели.

Минчанка Лилия пришла на парад с сестрой. Говорит, что в этом году была на празднике МЧС в первый раз.

— Сегодня ярко и зрелищно, я думаю, у детей масса впечатлений, да и у взрослых тоже. Вообще МЧС — это служба, работу которой не видно, но которая происходит каждый день. Наши солдаты невидимого фронта сегодня показали, как мы можем быть защищены даже от типичных бытовых опасностей.

В парке спасатели сами развлекали прохожих: учили на манекенах, как делать массаж сердца, помогали распознавать предметы формы пожарных, одевали детей в форму спасателей.

Были развлечения и попроще вроде забрасывания мячей в корзину или головоломок. Но некоторым больше по душе были экстремальные активности. Например, спуститься по небольшой тарзанке, посидеть в автомобиле, который переворачивают на 360 градусов, полазать на скалодроме, забежать в дым-палатку в снаряжении спасателей с пожарным.

Также в парке людям показали, как действует, так называемый, куб жизни. Он представляет собой огромную надувную подушку, которая предназначена для эвакуации людей с высоты.

Вся техника и развлечения работали в парке до 16 часов. День пожарной службы отмечается в Беларуси 25 июля.