Экс-глава СБУ объявил о создании общего штаба с Саакашвили 2 22.07.2017, 20:21

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Валентин Наливайченко

Лидер движения «Справедливость» Наливайченко выступил с новой инициативой.

Лидер движения "Справедливость", экс-глава СБУ Валентин Наливайченко призвал граждан присоединяться к штабу общих действий, созданном совместно с "Рухом нових сил Михайла Саакашвілі", пишет "Гордон".

Общественно-политическое движение "Справедливость" объявило о создании штаба общих действий с политсилой "Рух нових сил Михайла Саакашвілі", сообщил лидер "Справедливости", экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко в Facebook.

"Мы объявляем о создании штабов общих действий. Время объединиться, движение "Справедливость", движение "Новых сил" объявляют борьбу против бюрократии чиновников и олигархата", – написал Наливайченко.

По его словам, нынешние власти "бросили государство, бросили военных, бросили в нищете пенсионеров". "Сбежали на свои оффшоры в отпуск, не сняв неприкосновенность, не подняв пенсии, не проголосовав ключевые законы для защиты нашей земли. Им пора уходить – нам время вернуть достоинство. Вернуть жизнь украинцам, а не выживание", – добавил Наливайченко.

Лидер "Справедливости" также призвал желающих присоединяться к новой платформе.

При этом на странице Саакашвили в Facebook указано, что "участие в штабах не означает слияние организаций".

"Кому-то может не нравится Саакашвили, кому-то – другие лидеры, это пока не означает, что мы будем идти на выборы единым списком, но если мы позволим олигархам и барыгам нас развести по причине личных, мелких амбиций, то мы станем невольными соучастниками их игр против украинского народа. Так что спасибо Валентину Наливайченко, и я призываю к координации всех разных лидеров", – добавил глава "Руху нових сил Михайла Саакашвілі".

20 июля Саакашвили заявил о планах объединения "демократических, неолигархических сил" вокруг общей платформы и необходимости досрочных выборов в Верховную Раду Украины.