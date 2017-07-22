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Неймар переходит в ПСЖ

  • 22.07.2017, 21:07
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Неймар

Бразильский нападающий согласовал контракт с парижским клубом.

Неймар согласовал контракт с «Пари Сен-Жермен», сообщает Goal.com. По информации издания, соглашение бразильского нападающего с французским клубом будет рассчитано на пять лет. Зарплата 25-летнего форварда составит €30 млн за сезон после вычета налогов. Из них 15% будет перечисляться на счет отца футболиста Неймара да Силвы.

Также «ПСЖ» готов заплатить одному из лидеров «Барселоны» подписной бонус в размере €40 млн. Неймар будет получать отчисления от оборота нескольких гостиниц, принадлежащих владельцам французского клуба. Для поездок в Бразилию нападающий сможет пользоваться частным самолетом, который предоставит «Пари Сен-Жермен».

Ранее Sport.es сообщал, что «ПСЖ» намерен оформить трансфер Неймара к среде. Французский планирует актировать опцию выкупа футболиста за €222 млн, прописанную в его контракте с «Барселоной».


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