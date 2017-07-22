Самые яркие песни Сергея Михалка
- 22.07.2017, 22:25
Топ-10 самых ярких песен белорусского музыканта, ставшего символом протеста.
Видеоблогер Кола Аглядаў на своем канале в Youtube создал импровизированный рейтинг лучших песен Сергея Михалка. Песни относятся к разным периодам творчества белорусского музыканта и совершенно разные по стилю.
По мнению Кола Аглядаў, первое место заняла песня «Грай», написанная в 2011 году и посвященная событиям «Плошчы-2010»
10.Броненосец
9. Ты кинула
8. Ау
7.Капитал
6. Belarus Freedom
5. Железный
4. Не быць скотам
3. Я верю
2. Воины света
1. Грай