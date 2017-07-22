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Самые яркие песни Сергея Михалка

  • 22.07.2017, 22:25
Сергей Михалок
Фото: Гусев Александр/Review News

Топ-10 самых ярких песен белорусского музыканта, ставшего символом протеста.

Видеоблогер Кола Аглядаў на своем канале в Youtube создал импровизированный рейтинг лучших песен Сергея Михалка. Песни относятся к разным периодам творчества белорусского музыканта и совершенно разные по стилю.

По мнению Кола Аглядаў, первое место заняла песня «Грай», написанная в 2011 году и посвященная событиям «Плошчы-2010»

10.Броненосец

9. Ты кинула

8. Ау

7.Капитал

6. Belarus Freedom

5. Железный

4. Не быць скотам

3. Я верю

2. Воины света

1. Грай


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