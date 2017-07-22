Киевское «Динамо» Хацкевича выиграло «Украинское классико» 22.07.2017, 22:14

Александр Хацкевич

Белорусский тренер привел «киеявлян» к победе над донецким «Шахтером».

В Харькове состоялся центральный матч 2-го тура украинской Премьер-лиги - "Шахтер" принимал "Динамо". Встреча завершилась минимальной победой киевлян, пишет apostrophe.ua.

Первый тайм прошел в довольно равной борьбе, а лучший момент за 45 минут был у "Шахтера". Ближе к концу тайма Феррейра из пределов штрафной бил с лета после скидки Срны, но Коваль выручил "Динамо".

Едва начался второй тайм, как "Динамо" вышло вперед. Гармаш подал с правого фланга, а Мбокани классно пробил головой. Следом "Динамо" могло увеличить свое преимущество, но после удара с лета из-за пределов штрафной, который нанес Гонсалес, "горняков" спасла перекладина.

Позже каркас ворот сыграл уже за киевлян - Тайсон по центру прорвался в штрафную и мощно пробил в перекладину. Еще два отличных момента у "Шахтера" упустили Феррейра и Дентиньо.

"Шахтер" - "Динамо" – 0:1

Голы: Мбокани, 46

"Шахтер": Пятов, Срна, Кривцов, Ракицкий, Исмаили, Алан Патрик (Бланко Лещук, 86), Степаненко (Коваленко, 65), Марлос, Бернард (Дентиньо, 78), Тайсон, Феррейра

"Динамо": Коваль, Морозюк, Вида, Хачериди, Кадар, Ярмоленко, Сидорчук, Шепелев, Гонсалес (Цыганков, 71), Гармаш (Корзун, 80), Мбокани (Беседин, 77)

Предупреждения: Марлос - Гонсалес, Коваль, Хачериди, Сидорчук, Корзун