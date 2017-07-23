Apple снова признали самой прибыльной компанией мира 1 23.07.2017, 8:23

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Десять лет назад компания представила первый iPhone и с тех пор проблем с прибыльностью у нее не было.

Когда Стив Джобс во второй раз пришел в основанную им компанию, ее дела были далеко не так хороши, но ряд удачных продуктов подняли ее на вершину компаний, акции которых торгуются на бирже, пишет internetua.com.

Второй год подряд журнал Fortune называет Apple самой прибыльной компанией мира. При этом по уровню дохода она занимает только 9-е место, там лидирует Walmart. За последний финансовый год Apple получила валовую прибыль в размере более $45 млрд. при доходе $215 млрд. Walmart заработал свыше $480 млрд., но валовая прибыль составила только $13 млрд.

Капитализация Apple равна сейчас $783 млрд., она является главным кандидатом на достижение триллионной отметки. На долю iPhone в последнем квартале пришлось 63% доходов. От Apple в сентябре ждут анонса новой модели iPhone, который может снова принести ей солидные прибыли.

Microsoft вчера огласила результаты последнего квартала и находится в этом списке на 69-й позиции. При этом по капитализации она входит в первую пятерку с результатом $570 млрд. Основу ее стоимости составляет облачный бизнес.