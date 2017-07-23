Активистка Femen Анжелика Диаш: Лукашенко - предатель народа и диктатор 11 23.07.2017, 8:37

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Анжелика Диаш

Анжелина рассказала, что толкнуло ее на радикальный поступок.

Анжелина Диаш - активистка, которая 21 июля обнажила грудь с надписью «Жыве Беларусь» на встрече Лукашенко и Петра Порошенко в Киеве. Девушку ночь держали в полиции и освободили только вечером 22 июля под подписку о невыезде. Анжелина рассказала nn.by, что толкнуло ее на радикальный поступок.

- Где вы сейчас, как вы?

- Я наконец на свободе. Вчера меня 2 часа держали в Администрации, потом в отделении полиции очень долго не пускали адвоката. Не знали, что со мной делать, задавали какие-то вопросы … В принципе, со мной вели себя нормально, не было никакого насилия. Но психологически было тяжело.

- Вы готовы были провести ночь в полиции?

- Нет, что я буду ночевать в полиции, я не думала и не ожидала.

- А что с фейковую удостоверением журналиста? Вы сделали его сами или откуда оно?

- Я на эту тему не даю комментариев.

- Вашей целью был протест непосредственно перед Лукашенко? Почему?

- Конечно, у Лукашенко, но не только перед ним - это был протест перед украинцами, перед всеми.

Лукашенко - он предатель народа, диктатор. Белорусский народ - подневольный в собственном государстве: миллион ограничений … Диктаторов вообще быть не должно в мире. Я против диктатуры всегда была и буду.

- А вы сами были в Беларуси?

- Да. Года три-четыре назад в Гомеле. Была там по делам, связанным с работой.

- И как впечатления?

- Меня поразило, что у вас ночью город просто умирает.

- А чем вы вообще занимаетесь? Чем зарабатываете?

- Преподаю английский — по образованию я преподаватель. Занимаюсь съемками — снимаюсь, снимаю сама … занимаюсь различной творческой работой.

- Нередко говорят, что FEMEN платят деньги активисткам.

- Это ложь, никто денег не платит. Я делала это не за деньги. Мой поступок связан с моими убеждениями.

- Вы с 2009 года в FEMEN - то есть фактически с 18 лет?

- Впервые я услышала о них еще в своем родном городе, в Хмельницком. Я всегда боролась с несправедливостью. И потом просто присоединилась к женскому движению, чтобы продолжать эту борьбу.