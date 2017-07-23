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Прыжок горбатого кита сняли на видео

  • 23.07.2017, 9:02
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До этого не было видео со взрослым горбатым китом, который полностью выпрыгнул из воды.

Момент с выпрыгивающим из воды 40-тонным горбатым китом сняли на видео. Запись сделана в начале июля у юго-восточного побережья Южно-Африканской Республики. Автор ролика — аквалангист Крейг Капехарт (Craig Capehart), пишет lenta.ru.

«Вероятно, до этого не было видео со взрослым горбатым китом, который полностью выпрыгнул из воды. Очень редкое событие», — отмечается в подписи к ролику, опубликованному на YouTube.


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