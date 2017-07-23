Экономист: Скоро деньги у Лукашенко снова закончатся 16 23.07.2017, 9:07

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Власти берут кредиты, чтобы их проесть.

Об этом в интервью сайту Charter97.org заявил экономист Лев Марголин, комментируя приостановление Международным валютным фондом переговоров с Беларусью по поводу предоставления кредита.

- Дело в том, что МВФ для белорусской власти всегда был крайним вариантом, когда других уже нет. Ведь Лукашенко еще год тому назад заявлял, что никаких реформ в стране не будет, они не нужны, мы идем «правильным путем».

Конечно, если бы других способов достать деньги не нашлось, то властям все-таки пришлось бы пойти, скрепя зубами, на уступки Международному валютному фонду и проводить какие-то реформы.

Но удалось перехватить денег: Россия дала $700 миллионов, удалось разместить миллиард облигаций на европейском рынке, население постепенно сдает валюту в большем объеме, чем покупает, поэтому власть решила, что «обойдемся».

В общем, к сожалению, реформ не получится, а Европа знает белорусские власти, поэтому решила прекратить с ними разговор.

- На ваш взгляд, деньги, полученные из России, как-то помогут белорусской экономике?

- Вы знаете, абсолютно никак не помогут, потому что деньги берутся нашими властями не для развития, роста или инвестирования, а для того, чтобы их проесть. Откуда бы деньги не появились, как бы они не пришли, это никакой роли не играет. Важный вопрос - когда они закончатся? А они закончатся через полгода, может чуть больше. И вот тогда перед Лукашенко в очередной раз встанет вопрос, где их взять.

- Какие ваши прогнозы относительно экономической ситуации в стране в ближайшем будущем?

- На мой взгляд, перспектив нет никаких, их просто не может быть без реформ. Тут даже дело не в российском рынке, потому что даже когда он оживает, наша белорусская доля на нем падает. Очень часто это можно проследить по грузовым автомобилям, то есть, если рынок России падает на условно говоря 10%, то поставки белорусских автомобилей на российский рынок падают на 15%, а это значит, что там кто-то захватил наши деньги.

Все это объясняется очень просто: пока экономика нереформированная - у нее никаких перспектив нет и быть не может!

Вопрос только в том, кто кого: белорусская экономика переживет Лукашенко, или Лукашенко белорусскую экономику.

Еще хочу сказать, что заявленный властями рост ВВП на 1% - находится в пределах статистической погрешности, это может быть просто случайным явлением и дальше, возможно, произойдет падение. В общем, принципиально опять-таки этот «рост» никаких вопросов не решает.