В жилом доме в Минске обрушился балкон 11 23.07.2017, 9:19

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Фото: «Радыё Свабода»

Хозяин квартиры обращался в ЖЭС еще два месяца назад.

На улице Толбухина, 5 в Минске обрушился балкон квартиры на третьем этаже. Весь бетонная пол упал на балкон нижней квартиры. При этом никто не пострадал, передает «Радыё Свабода».

Два месяца назад хозяин обращался в ЖЭС. По его словам, в квартиру приходила комиссия, но специалисты не выявили повреждений. Хозяин настаивал, чтобы балкон отремонтировали. Он предполагал, что может случиться несчастный случай. Тогда ему пообещали, что до сентября балкон отремонтируют.

«Я знал, что он обрушится два месяца назад. Я вышел на балкон, и он подо мной хрустнул, - сказал он в интервью на месте происшествия. - На балкон уже два месяца не выходил, даже собаку не выпускал ».

Жители соседних домов говорят, что слышали громкий удар.

За мгновение до того, как обрушился балкон, рядом проходила женщина. Но в последний момент ее отвлекла собака дальше от дома.

«Слава Богу никто не пострадал», - сообщил свидетель.

Позже на место происшествия пришли сотрудники патрульно-постовой службы, а затем приехали спасатели. С балкона на втором этаже пока не убрали бетонный обломки. Место под балконом оградили лентой.

По словам жителей, в 2009 году в доме закончили капитальный ремонт.