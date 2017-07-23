Как два брата из деревни открыли один из крупнейших оупен-эйров Беларуси 8 23.07.2017, 9:47

10,031

За пять лет дискотека выросла в крупный фестиваль Viva Braslav — с командой менеджеров, двумя сценами и хедлайнерами.

Нужна охрана? Идешь в УВД. Дорога — к транспортникам, озеро — в ОСВОД, пожарные машины — в МЧС. Пока братья разговаривают с onliner.by, у Жени и Олега напрягаются телефоны. Пять лет назад они сделали дискотеку в родном Браславе. Рассчитали собственные возможности, но не рассчитали интереса публики, который оказался поразительно высоким. В итоге все это выросло в крупный фестиваль Viva Braslav — с командой менеджеров, двумя сценами, своим конкурсом красоты и хедлайнерами.

Сани, Латвия, ДТП

Жене 30, Олегу поменьше — 28. Родились в деревне Урбаны. Отец сперва работал заместителем председателя колхоза, потом получил должность в Браславе, но все-таки решил не перевозить семью в город.

На Рождество местные запрягали коня, брали гармонь и начинали ездить по соседям. Когда с конями стало напряженнее, цеплялись санями за машину и весело рассекали по деревне. Жизнь, может, и не била ключом, но была. Все-таки международный пункт пропуска. Рядом Латвия — а там много браславских ребят, которые перебрались к соседям в советские времена.

Раньше Латвия представлялась знаком с соответствующей надписью, который в детстве Жени и Олега можно было и не заметить. Едешь-едешь, а оказывается, ты уже в другой стране.

Когда ребята стали постарше, отец поехал в командировку. В микроавтобусе было семь пассажиров. Ночь, туман. На встречку выехал выпивший водитель МАЗа. В результате ДТП погиб один человек — отец ребят.

Коровий дух, БГАТУ, спортландия

Олег поехал учиться на инженера-энергетика в БГАТУ. Распределение вернуло домой. Вернее, в один из ближайших колхозов. Работал главным энергетиком. Не самая романтичная профессия. В 6 утра на планерку, потом разъезд по огроменной территории и ремонт всего, что не хочет работать или работает плохо.

Засадой считалось попасть на ферму. Час в обществе трех сотен коров гарантировал, что их дух не выйдет из твоей одежды дня три. Когда распределение закончилось, Олег отправился в Минск.

Женя отрабатывал распределение на родине двумя годами ранее. Сперва был инструктором в местном спортивном клубе. Потом стал его директором. В итоге возглавил отдел спорта и туризма местного исполкома.

Примерно тогда его и попросили организовать спортивный праздник. В принципе, можно было провести очередную спортландию. Но было принято решение заморочиться.

Диджеи, ДК

Женя набрал Олега: «Есть какое-то минимальное финансирование. Можем попробовать сделать что-то для ребят помоложе».

Олег позвонил знакомым диджеям из Минска: «Ребята, делаем небольшую дискотеку в Браславе». — «Че? Браслав? Это что?»

Потом стали заказывать оборудование. Не знали как, но заказывали. «Пацаны, а вам какое надо?» — «А черт его знает…» — «Ладно, а сколько людей будет?» — «Человек 600». — «Понятно, подберем вам оборудование».

Речи о фестивале не шло, тогда никто и слова такого не знал. Ребята просто мутили большую дискотеку на местном стадионе. Взяли билеты, назначили цену в пять старых тысяч, стали принимать гостей.

В какой-то момент их поток стал критическим. Позвали билетеров из ДК. После начали помогать друзья Жени из Латвии, которых он пригласил потанцевать. В итоге к полуночи продавать было уже нечего.

Люди толкались в адской очереди. Видели, что происходит внутри, но попасть туда не могли. Подходили милиционеры: «Пацаны, что за дьявольщину вы тут устроили». Во избежание жертв было решено снять ограничение на вход.

Лайфхак, юрлицо, республиканское значение

Вместо 600 человек на дискотеку пришли несколько тысяч. Бюджет вечеринки равнялся примерно $2000. Ребята решили продолжать.

В следующий раз собрали 5000, потом 9000, потом 13 000 и вот теперь под 20 000 гостей. Это примерно два населения Браслава.

Первые фестивали проходили на стадионе, а хотелось на пляже. Однако в исполкоме братьям внятно объясняли: «Ребята, там дорога республиканского значения. Вы ведь понимаете, что перекрыть ее не так-то и просто».

На третий год ее все же перекрыли. Женя говорит, что уже откатал программу и может расписывать соответствующие лайфхаки.

Итак, как нам перекрыть дорогу республиканского значения?

- Захотеть — это 90% успеха.

- Зарегистрировать юрлицо — чтобы было как представиться в облисполкоме.

- Изучить перечень нормативных документов.

- Написать письмо в облисполком.

- Получить там принципиальное согласие на проведение мероприятия.

- Отправиться к транспортникам, чтобы решить вопрос.

«Давай тусить!», апокалипсис, хедлайнер

В 2015-м обещали штормовое предупреждение. Почти пронесло. На сцене появился последний из заявленных диджеев. Парень стал играть, публика раскачалась и зашлась в танце.

Организаторы стояли около сцены и смотрели на озеро. По нему к берегу надвигался апокалипсис. Небо над водой разрезали молнии, шли волны. Диджей отыграл ровно три минуты своего сета, когда ребята решили сворачиваться.

Толпа недовольно загудела: «Давай тусить!» И тут же на нее обрушился немилосердный ливень. Все, даже самые недовольные, похватали сланцы в руки и стали шлепать босыми ногами по асфальту к выходу. Сцену пришлось опустить, чтобы она попросту не перевернулась.

— Можно приклеить к нашей нынешней территории еще два километра пляжа. Но соберется ли достаточно народу? Не пойдет ли ураганчик через пять минут после выхода на сцену хедлайнера? — объясняет свои организаторские риски Женя.

«Бумбокс», бабло, автоматы

Костяк команды — четыре-пять парней из Браслава. Теперь вокруг них еще 50 менеджеров, у которых есть свои люди в подчинении.

Перед третьим фестивалем браславская основа порешила, что им нужен большой артист. Стали думать. Олег больше увлекается электронной музыкой. Жене без разницы. Друзья их слушают рок, причем такой, прилично старый. Думали-думали-думали и придумали, что про «белые обои, черную посуду» подпеть может каждый.

Нашли телефон менеджера «Бумбокса», набрали. Узнали, что привезти группу станет тысяч в 10. Определились. «Пацаны, а у кого есть бабло?» — «Ни у кого!» — «Давайте искать, а то я обещал директору «Бумбокса», что мы завтра утром будем в Киеве с деньгами».

Деньги искали везде — насобирали. Прошли границу, а вокруг автоматы и танки. В Украине было неспокойно. Ребята гоняли по голове одну мысль: «До Киева бы доехать».

На месте отдали какому-то дяде деньги. Тот сказал: «Через четыре месяца приедем». Поверили, поехали обратно, стали ждать, обманет дядя или нет. Но на всех афишах написали, что будет «Бумбокс».

В итоге все довольные подпевали про «белые обои, черную посуду».

«Букинг», 240 км, L’One

В нынешнем году на фестивале выступали L’One, Макс Барских и IOWA.

— Менеджеры артистов сразу спрашивают: «Сколько км от Минска? 240? Ага. Интересно. А где они жить будут? Присылайте фото отеля».

Благо Браслав уже пробивается в «букинге». При этом ребята отмечают, что никто не отказывался ехать к ним из-за локации. Просто не всех могут потянуть по деньгам. В нынешнем году, к примеру, пришлось отказаться от идеи пригласить «Океан Ельзи».

— Мы не фантазеры и не иллюзионисты. Интересуемся только тем, что можем потянуть. Радует, что появляется какое-то доверие. L’One, например, говорит, ему про нас рассказал Мот, который выступал в Браславе в прошлом году. Дал понять: все окей. L’One в итоге согласился ехать.

Кстати, в прошлом году перед машиной, в которой везли Мота, выскочила кошка. Водителю пришлось бить по тормозам. Артист свалился со своего кресла. В этом году того же водителя подрезала другая машина. В итоге с сиденья летел уже Макс Барских. Обошлось без жертв и недовольства артистов.

Ибица, суд, «ипэшники»

Вопрос «Откуда деньги» остается без четкого ответа.

— Это не наши деньги. Мы их ищем. У всех подрядчиков просим максимальную отсрочку, чтобы платить с проданных билетов. Ну, помощь друзей и знакомых тоже никто не отменял.

За пять лет бюджет фестиваля вырос с $2000 до $150 000+.

— Деньги, заработанные на фестивале, идут в фестиваль. Да, проект окупается. Мы ни разу не попадали на бабки. Но космических денег нет. Мы не зарабатываем так, чтобы заниматься только фестивалем.

В итоге в свободное от Viva Braslav время Олег занимается трансформаторными подстанциями в Минске, а Женя туризмом в Браславе.

— Мы хотим сделать из Браслава что-то похожее на Ибицу. Движовый курортный летний город. Мы вкладываемся в это дело. И, естественно, должны что-то зарабатывать. Ведь от окупаемости предыдущего фестиваля зависит следующий.

Локальными знаменитостями ребята не стали. Потому как Браслав — город маленький, интимный. Здесь все друг друга знают, так каждый друг другу знаменитость.

— Мнение у каждого свое. Некоторым местным не нравится, что мы фестивалем отсекаем часть пляжа. Некоторым не нравится еще что-то. Каждый год кто-то собирается нас в суд вести.

Зато предприниматели нормально реагируют: «Ой, пацаны, спасибо, на несколько месяцев вперед заработали».

— Как-то позвонили на контору, попросили майки допечатать: «Слушайте, очень к субботе надо. Сделайте, а?» — «Ребята, а мы не можем». — «Ну почему? Мы же столько заказали. Такой хороший заказ!» — «Да не можем мы! Выходной. Все наши к вам на фестиваль едут».