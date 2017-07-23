Сурков сдает Донбасс. А Крым? 2 Виталий Портников, Крым.Реалии

23.07.2017, 10:10

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Виталий Портников

Фото: Facebook

После краха путинского режима Крым будет единственным товаром, которым Россия сможет торговать с Западом.

Помощник российского президента Владислав Сурков заявил, что безумное заявление главаря донецких боевиков Александра Захарченко обусловлено тем, что «Донбасс воюет не за отделение от Украины, а за ее целостность. За всю Украину, а не за ее часть. То есть на Украине идет гражданская война между людьми, которые по-разному видят будущее своей страны».

Слова Суркова свидетельствуют о желании Кремля избавиться от «народных республик» – только российские чиновники еще не знают как, под каким соусом

Это – совершенно новая оценка событий, связанных с нападением России на Украину. Потому что в начале необъявленной войны считалось, что борьба идет за «Новороссию», которую большевики подарили украинцам – именно об этом говорил российский президент Владимир Путин в своей «крымской речи».

Когда стало ясно, что российское наступление на востоке захлебнулось, перешли к созданию некоей новой «донбасской» нации – со своим собственным менталитетом, отличным от украинского. Ведь не случайно же, например, в названии сепаратистского анклава в Молдове – Приднестровья – есть слово «Молдавская», а в названии «ДНР» и «ЛНР» слово «Украинская» отсутствует. Потому что ПМР создавали как еще одну Молдову. А «ДНР» и «ЛНР» создавали как «анти-Украину», не имеющую ничего общего с собственным государством и мечтающую только об одном – присоединиться к России на любых условиях. Даже когда говорили о территориальной целостности, то подразумевали «восстановление» территориальной целостности «ДНР» и «ЛНР» в границах Донецкой и Луганской областей. А теперь вдруг оказывается, что Захарченко воюет не за отделение Донбасса, а за его воссоединение с Украиной. Кто бы мог подумать! Интересно, а сам Захарченко об этом знает?

Ну, если не знает, то скоро узнает. Потому что слова Суркова свидетельствуют о желании Кремля избавиться от «народных республик» – только российские чиновники еще не знают как, под каким соусом. Естественно, им бы очень хотелось отдать Донбасс «послушной», прокремлевской Украине, но пока что они начинают разглагольствовать о целостности страны, о «гражданской войне» между людьми, которые по-разному видят будущее этой целостной страны. Но ведь в «гражданской войне» могут победить как «малороссы», так и украинцы. И что будет делать в случае такой победы Сурков? А ничего особенного – просто разведет руками: целостность-то обеспечена. Если никакого «российского» Донбасса нет, если нет «Новороссии», а есть только «Малороссия», которая одним движением руки превращается в Украину – то о чем спор? Главное, что объяснил своим помощникам Сурков – это «внутриукраинская дискуссия». Проще говоря – готовьтесь к сдаче Донбасса.

Оккупированный Крым ожидает та же судьба. Да, сегодня полуостров считается «неотъемлемой частью Российской Федерации» – но это пока в Кремле сидит такой Путин. А после неизбежного краха его режима Крым предсказуемо будет единственным товаром, которым Россия сможет торговать с Западом, единственной возможностью доказать приверженность международному праву. И тогда вдруг неожиданно окажется, что «присоединение» полуострова противоречит этому самому праву, и все это знали, только сказать боялись.

Ну, а если у части крымчан и тогда будет другое представление о собственном будущем – так это, извините, часть «внутриукраинской дискуссии». Россия здесь ни при чем.

Виталий Портников, Крым.Реалии