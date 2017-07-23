Фотограф снял редкой красоты северное сияние 23.07.2017, 10:36

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Съемки Млечного Пути фотограф проводил в Шотландии в разных местах.

Фотограф Матей Винятчик снял редкой красоты видео, на котором запечатлено северное сияние на фоне звездных скоплений Млечного Пути. Ролик с удивительным зрелищем был обнародован на сайте издания CNN, пишет korrespondent.net.

Съемки Млечного Пути фотограф проводил в Шотландии в разных местах, сумев показать в кадре не только причудливые переливы красок на небе, но и то, как они смотрятся на фоне различных пейзажей.