Фотограф снял редкой красоты северное сияние
- 23.07.2017, 10:36
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Съемки Млечного Пути фотограф проводил в Шотландии в разных местах.
Фотограф Матей Винятчик снял редкой красоты видео, на котором запечатлено северное сияние на фоне звездных скоплений Млечного Пути. Ролик с удивительным зрелищем был обнародован на сайте издания CNN, пишет korrespondent.net.
Съемки Млечного Пути фотограф проводил в Шотландии в разных местах, сумев показать в кадре не только причудливые переливы красок на небе, но и то, как они смотрятся на фоне различных пейзажей.