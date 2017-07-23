закрыть
23 июля 2017, воскресенье, 13:07
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Фотограф снял редкой красоты северное сияние

  • 23.07.2017, 10:36
  • 1,578

Съемки Млечного Пути фотограф проводил в Шотландии в разных местах.

Фотограф Матей Винятчик снял редкой красоты видео, на котором запечатлено северное сияние на фоне звездных скоплений Млечного Пути. Ролик с удивительным зрелищем был обнародован на сайте издания CNN, пишет korrespondent.net.

Съемки Млечного Пути фотограф проводил в Шотландии в разных местах, сумев показать в кадре не только причудливые переливы красок на небе, но и то, как они смотрятся на фоне различных пейзажей.


Мнение

Маркетынгавая Беларусь
Маркетынгавая Беларусь Севярын Квяткоўскі
Очень странный визит
Очень странный визит Олег Белоколос
Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты
Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты Александр Хара
Большой брат в отделе кадров
Большой брат в отделе кадров Ирина Халип


Интервью

Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты