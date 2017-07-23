Для Москвы прозвучали тревожные звоночки 23.07.2017, 11:10

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Для России явно наступают тяжелые и тревожные времена, которые неизбежно перейдут во времена смутные.

Для того, чтобы не расстраивать публику неизбежным заявлением о том, что Стабфонд уже проеден и разворован, его соединили с другими фондами, которые так же стремительно скудеют и это похоже на агонию, попытку пролить нынешнее состояние хоть еще на какое-то время. Не исключено, что Путин, закрывшись в одном из своих многочисленных бункеров, слушает Высоцкого "…чуть помедленнее, кони..". Хотя, может быть и не слушает, ибо возникают ассоциации с любимой собакой Конни, безвременно издохшей от стресса, пишет блогер для Anti-colorados для obozrevatel.com.

Тем не менее, уже заметны перебои в поставках сильнодействующих средств, для высшей российской тусовки и время от времени в эфир проходят вещи, которые можно объяснить именно этим фактором. Либо дурь оказалась некачественной, и пациент начинает плести запретные вещи, либо наоборот, в кои-то веки привезли что-то действительно чистое, и пациент в эйфории, начинает высказывать то, что удавалось скрывать, при других обстоятельствах.

Так в сети появилось последнее видео Жириновского, где он, как обычно брызгая слюной, вещает о том, что путинские активисты врут о достижениях. Он с напором рассказывает о самой высокой в мире смертности от самоубийств, растущем алкоголизме и прочем, но самое интересное то, что Жириновский артикулировал из России то, что все видят со стороны. Россию выкидывают из других стран и международных организаций и наоборот, международные организации и крупные компании, уходят из России. Согласимся, эта истеричная риторика никак не вяжется с полусонными песнями Путина и Медведева о благе санкций и о чудесах импортозамещения.

В общем, даже в тех областях промышленности, которые Путин сейчас ставит во главу угла, с импортозамещением как-то не складывается. Достаточно вспомнить о провале программ строительства фрегатов, для своих ВМФ, по причине невозможности создать аналогичные украинским, энергетические установки. А знаменитый самолет ФАК-ПА, будет награжден собственными двигателями в районе 2025 года. И это лишь официальная версия. Местные специалисты ставят саму возможность создания этих двигателей под вопрос, и если уж такое чудо случится, то не ранее 2030 года. Это как раз совпадет по времени, с полным переходом авиации США на самолеты пятого поколения, включая бомбардировщики и дроны, а вот так, испытывать собственные двигатели уже будут самолеты шестого поколения, которые выходят на финальные стадии проектирования.

Все это потому, что любое сложное высокотехнологичное производство, неизбежно опирается на международную кооперацию. Наверняка, Штаты могут потянуть крупные программы и самостоятельно, не используя пиковые высокотехнологичные новинки и прорывные идеи партнеров, процесс ускоряется и становится менее затратным. Кроме всего прочего, Россия сейчас выключена из этой, очень эффективно международной кооперации в области производства вооружений. Можно с уверенностью утверждать, что синонимом слова "импортозамещение", в области оборонной промышленности РФ, может служить слово "суицид". Так что каждый раз, когда Путин, Медведев или Рогозин, говорят об импортозамещении в области оборонно-промышленного комплекса, всегда следует подставлять этот синоним, для понимания истинного положения дел. Вся остальная речь будет неизменной, а одно это слово – расставит все по местам.

Кстати, Жириновский, когда его прорывает, часто выдает вещи, на которых лежит очень толстый слой кремлевского "табу". Наверняка россияне не в курсе, что Диму Рогозина и сопровождающих его оборонщиков, на днях просто не пустили в Молдову. Просто послан куда подальше и все. Так это – Молдова, чей Додон демонстрировал обнимашки и целовашки с Путиным.

Но есть и более тревожные, для Москвы звоночки. Упомянутый нами ранее Сименс, закончил свое расследование и сделал заявление для прессы в котором указал, что Россия, обманным путем, ввезла все 4 их турбины, предназначенных для ТЭЦ на Тамани, в Крым. То есть, Сименс сам провел расследование, сам узнал (а то не знал до этого) и сам дал оценочное суждение действиям Москвы. Видно, что немецкий концерн пытается отмыться от российских нечистот, ибо сейчас уже далеко не 2014 год, и последствия таких фокусов могут стоить не только денег, но и тюремных сроков, которые рано или поздно, начнут раздавать в Германии, за странные связи с россиянами.

В этом же ряду, свежее заявления авиакомпаний British Airways и Iberia о закрытии своих офисов в Москве и Санкт-Петербурге. Это значит, что Россия уверенно движется к фактическому положению чумного барака и теперь последует конвейер выхода компаний, дорожащих собственной репутацией. На примере Сименс все смогли убедиться в токсичности России и она не стоит так дорого, чтобы рисковать своей репутацией.

Казалось бы, на это можно было не обращать внимания, но тут важно учитывать два момента. Действия той же British Airways – показатель для многих. Если она начинает выход с какого-то рынка, значит имеет основания. А в отношении России, довольно стойко и эффективно работали и работают лишь спецслужбы США и Великобритании. Те же немцы и французы, провалились тут полностью. Поэтому, действия англичан для многих станут показателем. Ну а то, чем закончится эпопея с Сименс, покажет истинное положение дел и для остальных, не слишком переборчивых в связях, компаний. Пишут, что он уже выходит из совместного с россиянами предприятия.

А второй момент и вовсе на поверхности. Просто представим, что до его дня в Москве и Питере не было представительств British Airways и Iberia, а вот сегодня они их открыли. Можно только представить, как об этом трубила бы российская пресса. Значит само событие – знаковое. Другое дело, что показать его со знаком плюс – разрешат, а со знаком минус – нет. Единственный плеск на клади этого фекального пруда – речь Жириновского.

Но даже, если бы Вольфович молчал, процесс идет и набирает обороты.