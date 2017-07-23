Названа ягода, которая сохранит ясность ума на долгие годы 2 23.07.2017, 11:50

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Исследование провели американские ученые из Института биологических исследований.

Старение населения планеты приводит к увеличению числа людей, страдающих специфическими болезнями пожилого возраста. Среди них деменция занимает одно из первых мест, пишет napensii.ua.

К настоящему времени лекарства, которые могли бы останавливать развитие болезни Альцгеймера и других форм деменции, пока не созданы. В связи с этим особенно актуальна профилактика подобных заболеваний.

А американские ученые из Института биологических исследований имени Джонаса Солка сообщают, что в ходе экспериментов с мышами обнаружили защитный эффект одного из компонентов клубники в отношении возрастных нарушений когнитивных функций. Такие нарушения обычно являются предвестником деменции.

Речь идет о веществе, относящемся к классу флавоноидов, антиоксидантов растительного происхождения, которое называется физетин. Оно снижает уровень воспаления в тканях головного мозга, которое способствует потере памяти и развитию ишемического инсульта.