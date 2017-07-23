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Минчанин разместил автозаки на шедеврах мировой живописи

  • 23.07.2017, 11:59

Белорусская действительность на известных произведениях искусства.

Креативный директор одного из рекламных агентств Максим Осипов, посещая массовые городские мероприятия, обратил внимание на чрезмерное присутствие милиции и автозаков. Чтобы обратить внимание на проблему, он расположил автозаки на шедеврах мировой живописи.

В интервью «Свабодзе» Максим отметил: «На городских мероприятиях милиция создает атмосферу чрезвычайного положения. Нужна ли нам их опека? Вряд ли. Можно ли сделать так, чтобы люди в полном обмундировании и мрачный служебный транспорт не так бросались в глаза? Скорее всего, да. Коллажи я сделал для привлечения внимания к проблеме. Вы видите известную картину. И видите на ней элемент, который не должен на ней быть, какой ее портит. Все чрезвычайно линейно».


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