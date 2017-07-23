Пресса РФ на «Славянском базаре» заподозрила в «русофобии» белорусский трактор 5 23.07.2017, 12:13

Россияне остались недовольны табличками с названиями улиц по-белорусски.

«Трактор «Беларусь» с прицепом и находящимися в нем работягами медленно тащился по тротуару вдоль центральной улицы города – разумеется, Ленина. Работяги меняли таблички с русским названием улицы на белорусское», — так начинается статья «Славяне братские и не очень: «Славянский базар – 2017» в Витебске» в «Собеседнике».

С трактора разгружают турникеты на время «Славянского базара в Витебске», пишет сайт

news.vitebsk.cc.

Автор, который, похоже, не в курсе, что трактор давно называют «Беларус», страну же — Беларусь, а не «Белоруссия», как пишет он, по своим наблюдениям на «Славянском базаре в Витебске».

К приметам белорусизации журналист относит и «демарш» с трактором, и увеличившееся количество рекламы на белорусском языке, и даже группу «NaviBand», ставшую, цитируем, «лицами известной американской газировки».

Журналисты решили проверить, где же корреспондент из России успел увидеть новые таблички раньше их. Действительно, на части улицы Ленина от дома №46 в сторону площади Ленина, появились новые номера домов, где белым по красному написано «вуліца Леніна». Еще одна такая табличка появилась на известном Синем доме, который носит номер 28.

К сожалению, на другую половину улицы Ленина у коммунальных служб средств, похоже, не хватило. Следует отметить, что на этой центральной артерии Витебска используется около десятка различных образцов табличек с названием улицы и номером. Чуть ли не на каждом доме — свой дизайн и стиль. Большинство указателей при этом были русскоязычными, но встречаются и старые таблички на белорусском языке, вероятно, сохранившиеся еще с начала 1990-х.