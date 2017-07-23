Суд России заочно арестовал прокурора и следователя по делу Януковича 2 23.07.2017, 12:32

Виктор Янукович

Фото: Reuters

С соответствующими ходатайствами в суд обратился Следственный комитет РФ.

Басманный суд Москвы заочно арестовал прокурора Главной военной прокуратуры Украины Руслана Кравченко и следователя по особо важным делам Генеральной прокуратуры Вадима Приймачок. Об этом со ссылкой на решение суда сообщает УНН.

С соответствующими ходатайствами в суд обратился Следственный комитет РФ. Басманный суд 20 июля удовлетворил ходатайство, согласно которому Руслан Кравченко и Вадим Приймачок обвиняются по ч. 2 ст. 299 российского Уголовного кодекса "Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела, соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления".

Напомним, военный прокурор Руслан Кравченко является руководителем группы прокуроров по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича, который скрывается в России. А военный прокурор, а также следователь Приймачок расследуют уголовное дело в отношении министра обороны РФ.

Стоит отметить, что по ходатайству приемная суд разрешил выемку документов в Администрации президента России на улице Ильинка в Москве.

Напомним, в марте 2017 Военная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Януковича . Его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 ( "Государственная измена"), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 ( "Умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории и государственной границы Украины") и ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 ( "Пособничество в ведении агрессивной войны") УК Украины.

На сегодняшнем заседании Оболонский райсуд Киева должен был начать рассмотрение дела о госизмене Януковича по существу.

Экс-президенту Виктору Януковичу 28 октября 2016 было объявлено подозрение в государственной измене и пособничестве Российской Федерации в агрессии против Украины. Ему грозит пожизненное заключение. Сейчас Янукович скрывается от правосудия в России.