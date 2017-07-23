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В понедельник в Беларуси резко изменится погода

  • 23.07.2017, 12:41

Ожидаются ливни, грозы, шквалистый ветер.

Прошедшие выходные в стране были теплые и солнечные. Чуть ли не впервые с начала этого лета, которое не радует нас погодой совсем. Но в понедельник, как передает БелТА, все изменится. Так, 24 июля ожидаются ливни, грозы со шквалистым ветром.

Ночью по западу, а также утром и днем на большей части страны - грозы, местами сильные ливни и возможен град. Днем ветер усилится до 15-20 м/с. Синоптики объявляют оранжевый уровень опасности.

Ночью температура воздуха составит 11-18 градусов тепла, а днем - 20-26, на юге страны - до +29.


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