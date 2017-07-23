Белорусский теннисист стал лучшим на турнире в Астане 23.07.2017, 12:56

Егор Герасимов

Призовой фонд турнира — 125 тысяч долларов.

Белорусский теннисист Егор Герасимов стал победителем турнира President′s Cup в Астане (призовой фонд - $125 тыс.), сообщает БелТА.

Первый сет сегодняшнего решающего поединка с Михаилом Кукушкиным (118-й номер рейтинга АТР) из Казахстана Егор Герасимов (160) выиграл в упорнейшей борьбе на тай-брейке - 7:6 (11:9).

Вторая партия осталась за Михаилом Кукушкиным - 6:4. В третьем, решающем сете успеха добился Егор Герасимов - 6:4. На пути к финалу соревнований в Астане Егор Герасимов поочередно победил казахстанского спортсмена Андрея Голубева (6:1, 6:1), турка Кема Илкела (6:2, 6:3), россиянина Евгения Донского (7:6, 4:6, 6:3) и Алдина Шектича из Боснии и Герцеговины (6:3, 6:2).

В этом сезоне до победы в Астане Егор Герасимов, которому 24 года, выиграл еще 3 турнира - в узбекских Бухаре и Карши, а также французском Сен-Брие.