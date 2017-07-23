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Завод «Атлант» отправляет рабочих в вынужденные отпуска

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  • 23.07.2017, 13:45
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На минском заводе холодильников «Атлант» снова простой.

Об этом Charter97.org сообщил работник предприятия.

«Добрый день. Являюсь работником ЗАО «Атлант». С 24 июля по 7 августа на заводе на Победителей 61 снова простой. На новогодние каникулы стояли 3 недели + в марте стояли еще неделю.

Это прецедент. Обычно лето - это горячая пора для завода. А тут такое... Боюсь представить, что будет осенью зимой. Приказ дают на подпись в последний день, хотя обязаны за месяц.

Зарпата за год упала с 600 до 450 руб. Увольняюсь, конечно, же...», - написал рабочий «Атланта» в редакцию.


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