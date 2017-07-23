ВВС США ввели в эксплуатацию новейший авианосец 8 23.07.2017, 13:49

В официальной церемонии ввода авианосца принял участие президент США Дональд Трамп.

Военно-морские силы (ВМС) Соединенных Штатов Америки официально ввели в эксплуатацию новейший авианосец USS Gerald R. Ford (CVN 78), сообщает официальный сайт ведомства (перевод — gordonua.com).

Торжественная церемония прошла 22 июля на базе в Норфолке, штат Виржиния с участием президента США Дональда Трампа. Президент США во время церемонии заявил, что в этом году добился увеличения расходов на оборону на $20 млрд, а на следующий год планирует увеличить финансирование армии на $54 млрд.

"Американская сталь и американские руки создали 100-тысячетонное послание миру. Могущество Америки не имеет себе равных", – подчеркнул он.

Авианосец USS Gerald R. Ford – главный корабль класса Ford. Это первый новый класс кораблей в американском флоте за более чем 40 лет, который заменит авианосцы класса Nimitz.

Стоимость корабля, построенного при администрации президента США Барака Обамы, составила $12,9 млрд. Длина корабля – 337 метров, ширина – 76 метров. Он может принимать более 75 военных самолетов и развивает скорость до 56 км/ч.

На судне будут служить 2600 моряков, – на 600 меньше, чем на предыдущих поколениях авианосцев. При этом корабль рассчитан на более чем 4600 членов экипажа и количество его персонала может увеличиваться при приеме авиационных крыльев и их техподдержки.

USS Gerald R. Ford (CVN 78) был принят на вооружение ВМС в начале июня. Успешные испытания судна прошли 26 марта. Авианосец изготовлен на верфи в Ньюпорт-Ньюс, штат Вирджиния.

Он имеет увеличенные взлетную поверхность и емкости для самолетного топлива. Прогнозируемый срок службы Gerald R. Ford составляет 50 лет, однако максимальную боеготовность авианосец получит в 2020 году.