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По всей Польше прошли демонстрации против судебной реформы

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  • 23.07.2017, 14:12
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Фото: radiopolsha.pl

Принятые законы призваны осуществить реформу государственной системы.

У здания Верховного суда в Варшаве прошла многотысячная демонстрация против принятых законов авторства партии «Право и справедливость», которые призваны осуществить реформу государственной системы, передает «Радио Польша».

Демонстранты полностью заблокировали Площадь Красиньских и все прилегающие к ней улицы. Они приносили с собой польские флаги и плакаты с надписью «Конституция».

Фото: PAP

Участники акции требовали от президента наложить вето на три закона: о Верховном суде, Национальном судебном совете и судах общей юрисдикции. Многие из митингующих держали в руках плакаты с надписью «3хВЕТО».

Фото: radiopolsha.pl

Около 21.00 участники акции зажгли свечи и лампадки, а в 22.00 мирно разошлись.

Требования наложить вето на законы о польских судах звучали также в Гданьске, где на улицы вышли несколько тысяч человек. К протестующим присоединились бывший президент Польши Лех Валенса и мэр Гданьска Павел Адамович.

Фото: radiopolsha.pl

Демонстрации против судебной реформы прошли также во Вроцлаве, Люблине, Хеле и других польских городах.

Фото: radiopolsha.pl

Подписи президента ожидают три обновленных закона – о Национальном судебном совете, судах общей юрисдикции, а также о Верховном суде Польши.

Фото: radiopolsha.pl

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