Тайна «белого пятна» белорусской истории 3 23.07.2017, 14:20

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Фото: vb.by

На Брестчине нашли тысячелетний могильник и 4-тысячелетнюю булаву.

Три недели в Березовском районе работали молодые археологи под руководством кандидата исторических наук, доцента кафедры истории славянских народов БрГУ им. А. С. Пушкина Александра Башкова. Рядовая, казалось бы, студенческая практика обернулась самым настоящим научным открытием, пишет vb.by.

Надо копать!

Александр Башков и несколько дней спустя после завершения археологической разведки не может сдержать волнение: «Вблизи деревни Панасовичи мы обнаружили почти два десятка древних захоронений – ни одно из них ранее не было известно науке. Некоторым находкам почти 4 тысячи лет!»

Александр Александрович среди коллег и студентов известен как человек, который никогда не лезет за словом в карман. К примеру, совсем недавно на презентации первого тома новой книги профессора кафедры физики БрГТУ Анатолия Гладыщука «Берестейский замок» не просто поздравил автора, но и выразил недоумение: «В Бресте есть множество людей, имеющих диплом историка. Но настоящие открытия совершают любители, такие как Анатолий Антонович, многие другие, которых мы относим к категории краеведов».

Фото: vb.by

Впрочем, именно Александр Башков непосредственно занимается историей края на научной основе. Со своими студентами «копает» и в Беловежской пуще, и в других регионах Брестчины. За эти годы находок скопилось – воз и маленькая тележка! А этим летом в Березовском районе возле озера Селец действительно раскопали сенсацию.

Дело в том, что селения вниз по реке Ясельда (Селец, Хомск и другие) тщательно исследованы мэтрами белорусской археологии, которые издали не одну научную монографию. А небольшая территория выше по течению Ясельды до сегодняшнего года оставалась вне внимания исследователей. А именно здесь проходит граница «классического» Полесья с этнографической территорией Литва (это тоже Беларусь, но севернее Полесья).

Фото: vb.by

«Зона» брестского «сталкера»

В этих местах еще ни разу не «копали» археологи. Возможно, смущало то, что рядом находятся биологические заказники «Бусловка» и «Михайлинско-Березовский». Возможно, мало кто рисковал пройти по болоту «выше» (если смотреть по карте на север) деревни Панасовичи, это урочище и у местных жителей имеет название «Дикое».

Но студенты прошли. И обнаружили то, что не заметили доктора наук. Речь идет как минимум о двух могильниках (захоронениях), еще не зафиксированных в официальных реестрах исторических памятников. Оба находятся в лесу. Первый насчитывает не менее девяти захоронений, скорее всего, они относятся к XI веку. Второй – не менее чем семь захоронений. Вероятно, он датируется не позднее второй половины XIII века. Определения «скорее всего» и «вероятно» не случайны – студенты не имели права вести полноценные раскопки. Только искать и визуально изучать памятники истории.

Кстати, в первом случае (могильник XI века) курганы вполне внушительны – каждый из них высотой до двух метров, а диаметр захоронения по внешнему контуру до 17 метров. Во втором случае, с курганами XIII века, высота меньше – до метра, и диаметр места погребения всего до 10 метров.

Фото: vb.by

А в один из дней практики к молодым археологам пришли местные жители. Принесли какую-то «каменюку», случайно отыскавшуюся в огороде. Оказалось, это «булава», изготовленная примерно за 2 тысячи лет до нашей эры. То есть этому охотничьему (или боевому) оружию не менее четырех тысяч лет! На Брестчине подобного еще ни разу не находили. Можно представить, что почувствовал Александр Башков! И как не согласиться с ученым, когда он говорит: «Надо копать и копать! Это новая страница нашей белорусской истории! Такие находки уникальная редкость! Откровенно – не являюсь профессиональным археологом. Но эту тему, изучения уникального уголка нашей страны, может взять на себя человек, который напишет не только кандидатскую, но и докторскую диссертацию. Вот, однажды Петр Лысенко решил поискать древнее Берестье. И нашел же!!! Почему сегодня не восстановить древнюю историю наших земель?»

Деревенский дом 1929 года постройки может стать историко-культурной достопримечательностью.

Фото: vb.by

Практика студентов носила название «археологически-этнографическая». Будущие мэтры исторической науки расспрашивали местных жителей о достопримечательностях. И нашли уникальный сельский дом постройки 1927 года. Его первый владелец некогда уехал в Канаду на заработки, вернулся, женился на гуцулке (украинка с Карпатских гор). Дом построил в «канадском» и «гуцульском» стилях. Александр Башков убежден в том, что если нынешний владелец дома Владимир Курган не станет менять внешний вид деревенской «избы», то ей «грозит» стать памятником архитектуры местного значения.

А о курганах и говорить не стоит. Они, без вопросов, в ближайшее время будут включены в список материального наследия Республики Беларусь.