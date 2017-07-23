Короткая память Кремля 5 23.07.2017, 15:20

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Кремлевский агитпроп накинулся на концерн Siemens за то, что тот заморозил сотрудничество с Россией

Россияне дико негодуют, что их гениальный план по обходу санкций был разгадан, и компания Siemens, дабы не стать жертвой кремлевских многоходовок заявила о прекращении сотрудничества с Москвой, пишет журналист Олег Чеславский для obozrevatel.com.

Именно об этом удручающем для российской экономики факте идет речь в статье, опубликованной на очередной кремлевской пропагандистской помойке "Siemens заморозил сотрудничество с Россией. Зато помогал фашистам сжигать евреев".

Статья начинается со слов страшного обвинения в адрес бывшего большого друга России:

"Немецкий концерн Siemens прекращает поставки оборудования российским компаниям, подконтрольным правительству. Это связано с тем, что четыре газотурбинные установки, поставленные для электростанции в Тамани, были незаконно перевезены в Крым. Однако обвиняя Россию в незаконных действиях, Siemens, кажется, стал забывать, как в свое время сотрудничал с нацистами, получая бесплатную рабочую силу, состоящую из узников концлагерей и военнопленных".

Далее идет скулеж, по поводу провала операции по поставке оборудования компании в оккупированный Россией Крым. И потом снова продолжается обвинения в адрес "явных пособников фашизма", которые таковыми, пока оборудование в Россию поставляли и обслуживали не являлись!

"На страже Рейха

Концерн Siemens был основана в 1847 году — он далеко не сразу стал гигантом электроники, но амбиций было не занимать...

...Очевидно, что с начала Второй мировой войны концерн работал на удовлетворение потребностей государства и армии — в то время так делали целые десятки крупных немецких компаний. Компания отвечала за железнодорожную инфраструктуру, связь, производство электроэнергии в стране — за многое, что нужно и на фронте, и в тылу. Но загвоздка в другом — Siemens интенсивно использовал труд заключенных концлагерей, военнопленных и узников гетто. Кроме того, компания имела отношение к разработке крематориев для концлагерей Аушвиц-Биркенау. То есть некоторые рабочие Siemens создали газовые камеры для себя и своих преемников. Идеальная машина смерти.

В 2001 году, когда ужасы фашизма, казалось бы, канули в лету, Siemens решил попробовать запатентовать марку под названием "Циклон", сообщал BBC. Это должна была быть линейка продуктов, в которую входили… духовки и газовые печи!

Циклон-Б ("Zyklon B") — название отравляющего газа, используемого в газовых камерах во времена Холокоста. И это не оставило равнодушным правозащитников — они выразили свое волнение поразительным сходством названий, после чего Siemens отозвал патентную заявку, заявив, что они никогда намеренно не связывали "Zyklon B" с их предлагаемой линейкой продуктов".

Далее идет экспертная оценка от таких гуру российской политики как Виталий Милонов, который считает, что отношения России и компании Siemens портятся из-за нажима немецкого правительства и не стоит пытаться усугублять отношения с самой компанией. Стоит пытаться "воевать" с правительством, при этом не прогибаясь под него, и не "оглядываться на окрики" — касаемо Сирии, Крыма и других вопросов, касающихся российских интересов:

"Было бы просто сказать — не сотрудничать с Siemens. Но ведь компания делает то, что делает в соответствии с установкой правительства, местным законодательством. Да, это гадкий и мерзкий шаг. Как и то, что они помогали нацистам. И ведь они не одиноки — например еще, фирма Hugo Boss создала фасон фашистской формы. Нам нужно бороться не с миксерами и пиджаками, а решать вопросы с правительством Германии, которое диктует варварские устои, танцует сатанинские марши. Давить надо на них, у нас есть определенные рычаги".

И завершает сей крик души слова член Совета при президенте по правам человека Александра Брода:

"Это дело прошлого, истории, другое дело — насколько компании извлекли уроки. Похоже, Siemens не извлек и продолжает политической конъюнктуре даже в ущерб своим интересам".

Уроки говорите?

Уроки чего? Сотрудничества с нацистами?

Может в Кремле уже забыли с кем они делили Польшу?

Кремль обвинил Siemens в сотрудничестве с нацистами

Забыли, что во многом успехи немецкой армии в войне с Францией и Великобританией были обеспечены поставками сырья из СССР! Что находящаяся в плотном кольце союзников Германия не смогла бы противостоять им, если бы не поставки из России!

Или забыли как они вместе с нацистами рвали ее в клочья?

Забыли про совместный парад в Бресте по случаю его передачи СССР?

Кремль обвинил Siemens в сотрудничестве с нацистами

Забыли, что вся мощь немецкой армии стала возможна только благодаря тому, что в нарушение всех договоров и конвенций на территории России были развернуты обучающие центры для будущих офицеров Рейха?

Германский нацизм появился и окреп исключительно благодаря воле и желанию Сталина захватить Европу. И если и надо винить сегодня кого-то за создание этого монстра, то винить надо именно Россию! Ее политиков и идеологов.

Поэтому, когда сегодня представителей немецкого концерна пытаются обвинить в пособничестве нацистам, обвинителям стоит взглянуть в лицо историческим фактам, которые подтверждают, что не было бы никакого Холокоста, не пылала бы Европа в пожаре Мировой Войны, если бы не желание Сталина захватить мир и восстановить над ним свою тиранию.