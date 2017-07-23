Илья Шиманович с рекордом Беларуси вышел в полуфинал ЧМ-2017 23.07.2017, 15:32

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Илья Шиманович

Фото с сайта belta.by

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Венгрии.

На чемпионате мира по водным видам, который проходит в Будапеште, белорус Илья Шиманович с рекордом страны вышел в полуфинал на дистанции 100 метров брассом. Наш соотечественник показал 13-й результат — 59,84. Прежний рекорд также принадлежал Шимановичу — 59,96, сообщает «Прессбол».

Лучшим на стадии утренней квалификации был представитель Великобритании Адам Пити — 58,21.